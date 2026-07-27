Cafe招聘全職廚師惹議！月薪最高$1.4萬 要求4年經驗/洗碗/洗廁所 仲要負責樓面工作？ 網民斥刻薄：根本唔想請港人

飲食業工時長且辛勞，近年不少餐廳都有面臨招聘挑戰，不過日前有網民於網上狠批有Cafe招聘全職廚師條件辛辣！一間位於深水埗Cafe近期招請全職廚師職位，「1星期返6日，每日做足10個鐘」，需操流利英語及普通話之餘，同時要具備4年高級西餐廳經驗。擔任廚師更要身兼多職，能煮意粉、薄餅、甜品外，甚至需要兼顧洗碗及洗廁所，惟月薪最高約$1.4萬。帖引起網民熱議，不少人斥條件刻薄：「根本唔想請香港人！」，詳情即看下文！

深水埗Café請全職廚師 需求極多功能月薪最高$1.4萬

樓主於Threads上發文，指出一間位於深水埗的「日西Cafe」以月薪$13,000至$14,000招聘全職廚師。依樓主的截圖所見，該餐廳的全職廚師入職要求，「需要4年以上（高檔西餐）廚房經驗」，操流利英語及普通話，一星期6天工作，工作時間為早上9時至晚上9時，共12小時，每天有2小時「落場」時間。

餐廳要求全職廚師可做到「汁水改肉」（製作醬汁及切肉）、手工意粉、手工pizza（薄餅）、法式精緻甜品，同時亦需「控制成本」。餐廳重申工作會以「小店形式」進行，因此除了要「幫手招呼客人（落單收枱）」外，亦需「幫忙洗碗碟餐具」及每星期「幾日幫忙」簡單清潔廁所。

樓主批評員工福利與工作量不成正比，餐廳招聘帖文提及每天提供免費員工餐，惟需用「當日客人剩下但未污染的食材自行烹調」；另可以85折優惠購買公司咖啡，每日限1次。廚師的假期為「大假5天+勞工假+4天例假」，並指有「晉升機會／接觸不同崗位，提高競爭力」，樓主直言餐廳所指的員工福利可笑，更笑言福利是「對公司定員工呀？」

網民齊批餐廳招聘條件：「根本想請外地勞工」

不少網民都炮轟該餐廳的招聘條件荒謬，「求其送10個鐘外賣，送番廿零日（月薪）都唔止」、「做waiter都多過呢個數」、「請奴隸」。多位網友指出有薪年假的問題，質疑「5天大假」是否違法，「5天大假都夠膽post」、「大假法定最少七天」、「大假5天係咩事」。有網民則認為餐廳開出如此條件可能另有目的，「呢啲係咪特登，夠時間又話請唔到本地人，大條道理申請外勞」、「根本就唔想請香港人！佢哋根本想請外地勞工」。

《僱傭條例》列明僱員有薪年假至少7天 違者最高可罰5萬

根據勞工處的《僱傭條例》指，僱員在受僱期內可以享有休息日，法定假日及有薪年假。僱員按連續性合約受僱每滿 12 個月，便可享有有薪年假。有薪年假的日數按僱員受僱年資由 7天遞增至最高14天。僱主如無合理辯解而不讓僱員放年假可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。而僱主不支付年假薪酬給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、勞工處