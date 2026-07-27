違反港鐵行李限制？乘客往返深圳行李超重被警告 再犯可被檢控「再也不敢了」 攜帶大型行李要注意4點

搭飛機時會列明寄艙行李及隨身手提行李的重量限制，如超重需另付超重行李費用，但原來港鐵對行李也有重量要求。近日，一位在港就讀碩士課程的女學生於深圳過關後，被港鐵職員發出「違反附例通知書」，指出她因行李超重被記錄在案，如日後再次違反香港鐵路附例可被檢控。對於港鐵的行李重量限制，有網民指出其實一直都有相關規例，「看執不執行」。

違反港鐵行李限制？乘客往返深圳行李超重被警告 再犯可被檢控「再也不敢了」

乘搭港鐵時，若看到乘客攜帶大型物件入閘時，隨時可能已經違反《香港鐵路附例》。不過，原來港鐵除了對行李尺寸有限制之外，同時對重量也有要求。近日，一位在港就讀碩士的女學生於深圳過關後，被港鐵職員發出「違反附例通知書」，指出她因行李超過23kg重量限制而被記錄在案，表示如果日後再次違反香港鐵路附例可被檢控，事主直言自己多次往返香港與深圳，「這麼多次頭一次，原來好多人不知道MTR行李不能超過23kg」。

多位網民表示自己過往攜帶大型行李乘坐港鐵，未被收到相關警告，「24年兩個人帶了7件東西，包括兩個大行李，坐東鐵沒人管」、「可以啊，我帶了兩個大箱子都沒事」、「每次放假我都拿兩個23kg大箱子上地鐵，一般情況下是沒有人管你，只是讓你盡量不坐扶梯坐直梯，為啥現在管這麼嚴了」。有網友指出其實港鐵一直都有相關規例，「看執不執行」、「一直都有，只不過放過很多人，隨機捉」、「我被叫去秤過一次22點幾kg，很極限」。儘管多位網民表示自己過去未被警告，但事主直言自己「再也不敢了」。

其實港鐵曾於2013年2月4日於網上平台專頁發文，提醒大家由當日起，東鐵綫的行李重量限制收緊至最高23kg，希望乘客顧己及人，確保所攜帶的行李不超過相關規定，以締造舒適乘車好環境。

攜帶大型行李/物件乘坐港鐵注意4點

港鐵致力為乘客營造安全及舒適的乘車環境，故此對於乘客攜帶大型物件、行李及單車設有一套規則，當中要留意以下4大重點。若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款$2,000。

市區路綫、輕鐵及港鐵巴士行李限制：每名乘客只可攜帶一件尺寸總和（長+闊+高）不超過170cm、任何一邊的長度不超過130cm的行李 東鐵綫行李重量限制：除了上述行李限制外，東鐵綫乘客更要注意行李重量限制為23kg 乘客如需攜帶單車乘搭港鐵，必須在入閘前摺合單車或拆除前車輪，不可在鐵路範圍内使用單車、滑板車或滑板等 乘客不可在鐵路處所使用電動可移動工具，包括電動單車、電動單輪車（俗稱風火輪）、電動滑板車、電動平衡車或電動滑板等（使用電動輪椅的殘疾人士除外）

如乘客有需要攜帶較大型樂器或體育用品乘搭港鐵，可於港鐵網站申請「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」，持有許可證的乘客可攜帶一件尺寸總和（ 長＋闊＋高）不超過235cm、而任何一邊的長度不超過145厘米的樂器或體育用品，詳情可查閲網站指引。

文：RY

資料及圖片來源：港鐵、小紅書