Sephora Vs. BEAUTY&YOU｜美妝地標 熱賣扮靚單品全攻略

香港女生追求高效、時尚與個性化的美妝體驗，既重視產品品質，又極具前瞻審美。BEAUTY&YOU 憑藉智慧科技與極致便利的機場取貨服務，完美貼合高效率的生活節奏；Sephora 則引進潮流爆紅品牌，滿足對獨特妝容的渴望，精準擊中現代女子的美妝心水！



熱賣美妝地標︰BEAUTY&YOU 國際性美妝

BEAUTY&YOU 是香港國際機場內極具指標性的美妝與時尚配飾免稅店，它的特別是採用開放式流線設計，鼓勵旅客自由穿梭與探索。另外，又特別規劃了多元的互動體驗區，將美妝、香水與潮流配飾同場融合，又引入了大量的數位科技，例如虛擬試妝與VR技術，旅客可以透過智慧螢幕或虛擬實境技術，在不沾臉的情況下快速嘗試不同品牌的唇膏、眼影或粉底。

最近BEAUTY&YOU 迎來9周年誌慶，即日至9月17日期間，推出「Shilla 9周年美麗慶典」，是次慶典結合沉浸式打卡裝置、品牌專屬體驗和限定禮遇，為扮靚族帶來驚喜。

為了減輕旅客出國旅遊的行李負擔，BEAUTY&YOU 推出了非常人性化的購物流程，旅客在出境離港時可以盡情在店內挑選與付款。待結束行程回港抵達時，直接在抵港層的店舖櫃枱憑收據輕鬆取貨，而目前品牌在香港國際機場一號客運大樓的離港層及抵港層設有多家店鋪，是許多美妝控的購物據點。



熱賣產品攻略

L'Occitane 草本療法防掉髮頭皮護理精華 $390

天然草本精華油的獨有配方，針對頭髮的生長周期，以防止頭髮脫落，氣味芳香。

Van Cleef & Arpels 非凡珍藏系列夏夜繁花香水$1,570

以神秘晚香玉為靈感，捕捉馥郁香韻，演繹誘人魅力。

Givenchy Beauty 高訂緞光唇膏$390

全新「G方管」唇膏，磁吸上下分蓋方管設計，掌握唇間吸引力，可打造濃郁高亮絲緞妝效。

Cellcosmet白皙煥靚精華 $3,140

保濕緊緻淡斑煥膚精華，結合細胞萃取與卓越淡斑成分，煥活肌膚，減淡色斑。

Augustinus Bader 賦能生機SPF50滋養防曬霜 $1,140

有效對抗UVA及UVB，同時促進肌膚更新，預防及減淡老化痕跡。

熱賣美妝地標︰Sephora 專攻網紅品牌

Sephora同樣是美妝及護膚品專門店，而且在人流旺盛的地方如中環、銅鑼灣、尖沙咀、觀塘等地區設店，精準鎖定了追求獨家歐美及日韓品牌的美妝愛好者。品牌代理了大量在Instagram、TikTok上爆紅的品牌，例如SUPERGOOP、KAYALI等。SUPERGOOP礦物啞光防曬霜，以100%礦物防曬濾劑打造清爽霧面防護，控油技術能有效隱形毛孔、吸附多餘油脂，讓肌膚長時間保持乾爽霧面妝感，紅遍美妝界。而KAYALI是由 Huda Beauty創辦人的妹妹創立的小眾香水品牌，主打甜美濃郁的多層次疊香，同樣非常熱賣。



熱賣產品攻略

SUPERGOOP礦物啞光防曬霜 (透明) SPF40 $340

輕薄霧面的絲滑質地，徹底告別傳統物理防曬的泛白與油膩感，一抹零油光。

Farmacy Bright On 亮膚去角質果酸泡沫 $290

配方注入亮膚複合成分杏仁酸與發酵檸檬果皮，能有助改善暗沉與膚色不均，一按即泵出豐盈泡沫，洗後肌膚看起來更加清透。

First Aid Beauty 果酸身體去角質磨砂膏 $249

專為敏感肌而設，此磨砂結合浮石顆粒與10% AHA 果酸，溫和且有效地去除老化角質、改善不均膚質及粗糙顆粒。

KAYALI 香氛 Freedom 系列 各$1,250

透過層次豐富的花香與麝香交織而成的香氛，充滿療癒氣息。

Laura Mercier 專業亮眼校色蜜粉 $280

配方專為眼下定妝研發，蘊含椰子潤萃與甘油，持續潤澤眼周並平整細紋，極致輕盈的粉體一掃瞬即提亮並平滑眼底。

文︰Angel 圖︰Angel、品牌提供