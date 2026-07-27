李居明-從髮毛看人生 「三遲命」面相玄機｜李居明大師會客室

我曾教大家，當你看到一個小朋友的耳朵很貼，通常他的家運一定不錯。如果想知道這個小朋友是否聽話好管教，便要摸摸他的頭髮軟硬度。何知歌有個訣「髮毛柔且軟，易教無方寸。就是說頭髮柔軟的人，通常喜歡學習，也比較受教，內心較少委屈或過多的不開心。這些都是好命面相。

毛髮的「四濃」秘密

說到毛髮，在相學上有「四濃」的說法。意思是，如果你的頭髮濃密，你的眉毛也要濃密，腋下和下體的毛髮也有濃密。如果是男士的話，還要多一個條件，就是是鬍鬚也要濃密。即是全身的毛髮都是統一的，要麼稀疏，要麼濃密。最忌有些疏有些濃密。有些男士的眉毛很粗，但頭髮很稀疏，甚至是光頭，這就叫羅漢相，會刑剋父母、妻朋，六親緣薄，有宗教信仰可化解。

「三遲命」大器晚成

另一種情況是頭髮既軟且疏，而且身體上的毛髮是由頭疏到尾，這便是典型的「三遲命」。「何知歌」訣稱「眉弱鬚寒三遲命」，所謂「三遲」包括遲婚、遲子、遲運。

眉毛通常代表31歲至34歲的運勢，眉弱代表這個年齡還未有運行，要到35歲才有真運來。逢「三遲命」的人，因為甚麼都遲，所以反而是好的。

作為父母和長輩，很希望家中的小朋友讀書讀得好，各方面都出人頭地。事實上，人生高峰通常是十年到二十年的大運。與其在少年時行最勁的運，不如留在中年，在人生最如日中天的35歲以後才開始發跡，才能留住最豐厚的財富。

所以，如果一位男士是眉弱，鬍鬚、頭髮也很弱的「三遲命」，其實是35歲之後才行運，大器晚成，你見過「三遲命」的人嗎？

要提醒「三遲命」的人到了晚年之後有白髮，可以染啡色，不可以染太濃黑色，這與鬍鬚和眉毛不配合，「三遲命」是非常之獨到的面相。

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從髮線看父母緣分

如何從面相上看到父母的身體情況呢？甚至是父親先走還是母親先走？

第一看頭髮的髮線齊還是不齊。有訣是「黃毛額上旋，父母早不全」。小朋友的額角不是黑色的頭髮，而是啡啡黃黃、很幼細，而且打圈好像一個漩渦，一看到這樣的額角，馬上知道小孩的父母「早不全」，父親先走，母親長壽。

第二，看山根位置的高低。兩眼之間的鼻樑位置被稱為山根。若山根部位低陷或有紋，有「山根低陷母先亡」的說法，代表子女在41歲左右時，母親的健康較易出狀況，甚至母先於父過世。

「何知歌」揭示了很多震驚秘密，看髮線位和看鼻樑，已經知道父母是誰的身體走下坡，或是誰先走。下期教你更多快而準的面相口訣。書展在扶正堂和黃埔吉祥居延續一個月，繼續有八折優惠，《貓兒風水學》在書展大出風頭，快來搶一本吸吸貓兒的旺氣！