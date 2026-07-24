中四直資名校生每月補習費過萬！呻父母僅給$200零用 食$60飯被斥「敗家」 網民1理由喪鬧...

香港父母普遍重視子女教育，往往不惜大灑金錢栽培下一代，惟龐大的教育開支與日常零用錢的分配時常成為家庭矛盾的導火線。近日，一名就讀直資名校的中四學生在社交平台發文，分享自己的學費與補習費高昂，但日常食飯津貼卻被嚴格限制的經歷，直言「真係搞唔清楚我屋企究竟有冇錢」。

每月補習費過萬！中四直資名校生呻父母僅給$200零用

該名中四學生早前於社交平台Threads表示自己就讀直資名校，學費每月約$2000，同時還要應付「多到黐線」的補習班，單計個人每月的教育開支已過萬元。她坦言感恩父母在學習資源上從不吝嗇，但零用錢卻相對特殊，主要依賴祖父母給予的$1000及契爸的$500，而父母每月僅給予$200。雖然平日交通及膳食由父母實報實銷，容易儲蓄，但在星期六日或長假期與朋友外出時，消費便成了極大煩惱。

食$60飯、買淘寶拼多多被斥「敗家」

她在文中大吐苦水，指出「同friend出去食飯食超過60蚊嘅飯，返去claim錢嘅時候都會俾人鬧敗家」，並被父母指責經常外出消遣。即使事主用自己儲起的零用錢購買衣物，光顧淘寶或拼多多等平價平台，父母亦會給予面色，甚至出言諷刺，直指她若有錢買東西「不如cut咗我啲零用錢」。這導致事主在暑假期間對朋友的邀約感到恐懼，為了避免責罵，甚至在報銷時需要謊報金額，將超過$60元的飯錢說成$45。

網民勸喻體諒父母「死慳爛慳」苦心

帖文吸引逾4萬人瀏覽，網民留言普遍偏向勸導事主轉換角度思考，並點出家庭財務的現實面。有網民直言事主已相較其他人幸運，「其實計番條數，你已經好過好多人喎！」，解釋她每月已有$1700可自由支配，且平日開銷有父母承擔，不應再將假日的娛樂消費視作父母的責任。

亦有網民分析事主家庭的實際財務狀況，指出「如果$60飯錢都會鬧你貴，咁就即係屋企唔係咁富裕」，認為父母只是將絕大部分的家庭資源都傾注於兩姊妹的教育上。網民推測高昂的補習費已佔據父母收入的一大部分，直言「佢哋有好多壓力但係冇同你講」，呼籲事主體諒父母「死慳爛慳」供書教學的苦心。

資料來源：Threads