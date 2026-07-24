昇哥打卡｜近距離探索越南下龍灣奇石

下龍灣素有「海上桂林」的美譽，碧水環抱千峰，乘坐當地郵輪可穿梭於近三千座石灰岩島嶼之間，沿途可賞鬥雞石、香爐石、拇指島等形態各異的著名奇岩。隨晨昏光影流轉，島嶼時而翠綠、時而金黃，宛如一幅流動的潑墨山水畫卷。

十大部分郵輪可安排小艇接駁，遊人可深入驚訝洞（Sung Sot Cave），洞內鐘乳石瀑布如凝固的波濤，石筍閃耀琥珀色澤，瑰麗莫測；另於盧昂洞（Luang Cave）周邊可划動皮划艇，緩緩划入寧靜潟湖，愜意悠然。

從越南首都河內出發到下龍灣最為便捷，多數郵輪公司提供河內老城區飯店免費接駁，車程約2.5小時直達團洲國際碼頭（Tuan Chau Marina），預訂時務必確認登船地點。

這趟集奇岩幽洞、碧海輕舟於一身的近距離親身探索，絕非一般大型郵輪在海上匆匆駛過可比。

拍攝下龍灣小貼士：

選擇二天一夜航程，有充裕的時間參與各項活動和拍攝 清晨霧氣環繞，在甲板或露台可攝得仙氣飄渺的山水；日落時分金輝灑落，同樣醉人 可乘坐划艇入岩洞，利用逆光拍攝鐘乳石奇特紋理，以及捕捉划艇者的剪影，更添意境

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max

地㸃 : 越南下龍灣

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影) ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。