$5旅行神器！DAISO「3D減壓鞋墊」網民實測暴走、久站也不痛：直接回購3個

在出國旅行或需要長時間步行的情況下，許多人常因鞋履缺乏支撐而導致足部疲勞甚至痛楚。近日，有網民在社交平台上分享了偶然於DAISO（大創）隨意購入一款鞋墊，結果在長時間步行後發現雙腳負擔大減，感到十分驚喜，吸引大量有相同困擾的網民熱烈討論。

DAISO $5鞋墊成旅行神器！網民實測暴走、久站也不痛

據了解，該款引起熱議的產品為DAISO的「3D減壓步行輔助鞋墊」，售價僅100円（約港幣$4.8），主打3D立體成型及足弓支撐設計，能有效分散步行時全身的壓力。此外，其杯狀包覆結構可穩定腳跟重心，加上半截式及鏤空腳跟的剪裁，放入鞋內後依然能保留充足的活動空間，不會擠壓腳趾，因此被大眾視為旅行及久站一族的隱藏版神器。

實測效果超預期：走完一整天後直接回購3個

這款鞋墊原本只是事主的一次救急購物，起初對其功效並未抱有太大期望。惟在墊上鞋墊並經歷了整日的密集行程後，舒適度遠超預期。事主形容自己「走完一整天後直接回購3個」，並強調這款神器非常適用於旅行暴走，最後更感嘆「旅行真的不能只顧穿搭」。

網民讚久走久站也有效

帖文發佈後，隨即引發大量有相似困擾的網民共鳴。不少因工作性質需要久走久站的網民表示高度贊同，稱該鞋墊能有效舒緩蹠骨及內側足弓的痛楚，更有留言表示自己的足底筋膜炎狀況在走路過程中有緩解。

然而，網民亦提供了不同的真實反饋與建議，有人提醒使用時「要穿厚襪子」，並指出初期穿著可能會有些許不適應。同時，也有網民客觀指出，該款鞋墊內側鼓起的設計未必適合高足弓人士使用，否則可能會加劇不適，建議高足弓者直接選購具對應功能的運動鞋。