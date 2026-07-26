$5旅行神器！DAISO「3D減壓鞋墊」網民實測暴走、久站也不痛：直接回購3個
更新時間：11:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-26 HKT
在出國旅行或需要長時間步行的情況下，許多人常因鞋履缺乏支撐而導致足部疲勞甚至痛楚。近日，有網民在社交平台上分享了偶然於DAISO（大創）隨意購入一款鞋墊，結果在長時間步行後發現雙腳負擔大減，感到十分驚喜，吸引大量有相同困擾的網民熱烈討論。
DAISO $5鞋墊成旅行神器！網民實測暴走、久站也不痛
據了解，該款引起熱議的產品為DAISO的「3D減壓步行輔助鞋墊」，售價僅100円（約港幣$4.8），主打3D立體成型及足弓支撐設計，能有效分散步行時全身的壓力。此外，其杯狀包覆結構可穩定腳跟重心，加上半截式及鏤空腳跟的剪裁，放入鞋內後依然能保留充足的活動空間，不會擠壓腳趾，因此被大眾視為旅行及久站一族的隱藏版神器。
實測效果超預期：走完一整天後直接回購3個
這款鞋墊原本只是事主的一次救急購物，起初對其功效並未抱有太大期望。惟在墊上鞋墊並經歷了整日的密集行程後，舒適度遠超預期。事主形容自己「走完一整天後直接回購3個」，並強調這款神器非常適用於旅行暴走，最後更感嘆「旅行真的不能只顧穿搭」。
網民讚久走久站也有效
帖文發佈後，隨即引發大量有相似困擾的網民共鳴。不少因工作性質需要久走久站的網民表示高度贊同，稱該鞋墊能有效舒緩蹠骨及內側足弓的痛楚，更有留言表示自己的足底筋膜炎狀況在走路過程中有緩解。
然而，網民亦提供了不同的真實反饋與建議，有人提醒使用時「要穿厚襪子」，並指出初期穿著可能會有些許不適應。同時，也有網民客觀指出，該款鞋墊內側鼓起的設計未必適合高足弓人士使用，否則可能會加劇不適，建議高足弓者直接選購具對應功能的運動鞋。
同場加映：Decathlon迪卡儂6大雨季/旅行防水防滑鞋！最平$89入手 1款日本價錢平過香港？
最Hit
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
2026-07-25 06:00 HKT