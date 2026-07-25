李居明-《給阿嬤的情書》 以橋講人世間緣起緣滅｜李居明大師會客室

支持溫情和情義，《給阿嬤的情書》我進戲院足足看了三次。這套電影很有意思，之所以看了三次，以及推薦給弟子和「粉絲」看，有兩個原因，其一是編劇兼導演在這部戲中講到一些很深層的人生哲學，這是導演的功力。其二是這部電影的主題「做人要有情有義」喚醒了每個人心中依然存在的愛與溫情，這套電影在香港創下千萬的票房紀錄，實至名歸。我看到很多年輕人陪同父母、祖父母來看，證明他們的孝心依然存在。但是，坦白說，我覺得還是人太少。若有更多人能欣賞這部電影，相信香港將會充滿更多溫情與情義。

在哪裏生愛，在那裏生恨

電影講到木生和淑柔相識、動情在一座橋上。但是二十年後，因送信人在同一座橋上跌落水中，只撈起那張合照，卻遺失了講出真相的信，令淑柔產生了誤會而痛苦了幾十年。這裏導演用很深層的電影手法告訴我們：在哪裏生的愛，竟然在那裏生了恨。緣起緣滅，緣因橋起，緣亦因橋滅。人生就是這樣充滿了荒謬、誤解以及浪費。

木生被捉去坐監，出獄後以為遇到貴人去行船，本以為能賺大錢迎來希望，卻客死異鄉。人生就是這樣「禍福倚伏」。很多時候導演想拍給你看的東西，大家都沒有感覺到，就匆匆落畫了。看一場好的電影就好像過了一世，人生本來可以很豐盛，卻被我們錯過了。

大師以獨到的見解和智慧導賞《給阿嬤的情書》，觀眾如醍醐灌頂，正如大師說看一部好的電影就好似過一世，人生是可以活得很豐盛。

「有情有義」人性最高情懷

這部電影最動人的，是寫出了人性最高情懷，就是「有情有義」。你看到整套戲中用鄉音唸出的一封封的情書，怎能不催淚？南枝明明愛慕木生，卻在木生離世後選擇不嫁，她很佩服木生的正義和對淑柔的忠貞和愛，所以她決定隱瞞木生的死訊，而選擇去延續着這份情義。她很佩服淑柔偉大的母愛，自小缺乏母愛的她，深受感動，便也抱回孤兒撫養，這是母愛的延續。

還有電影中的「木棉花」。年老的南枝記憶消失，手裏卻始終緊握着紅色的花朵。木棉高大、堅毅、不屈，象徵着這群海外華人，即使遠赴重洋做苦力，依然省吃儉用寄錢回鄉。這個電影值得尊敬的地方，它是跨時代去描寫了人性最高的情操。母愛、父愛、夫妻的愛，朋友之間的愛，對故鄉的愛、對國家的愛。這套戲寫的人間情那麼豐盛，怎可以不看？這就是電影的魅力。看完這部戲，我們只有一個結論： AI 永遠無法取代人類， AI 沒有這麼豐富的情感世界， AI 不會有這麼豐盛的愛國情操， AI 更加不會有那麼多對自己所愛的人的眷戀和情。

人生價值在於愛與溫情

一直以來，我最大心願是帶大家看見世間更多的美好，藉古文化智慧豐盛生活，讓每個人都在有情有義的世間中，感受做人的樂趣與生命價值。我租下新光黃埔四間戲院，讓大家去欣賞電影，去感悟人生。但是現在香港的電影沒人看，沒人進戲院。其實是在浪費戲院，也是在浪費這部電影，更是在浪費我們的人生。

我們這一代人進入九運離卦，這個時代比以往任何時候更需要情義，我們不要分離，不要冷漠，更加不要戰爭，我們要的是和平、要的是愛。無論生命多麼坎坷、多麼苦難，只要有一息尚存的愛與溫情，人生的價值便由此而生。

另一部香港電影《火遮眼》也是粗中有細，又值得入場！如果你只是看到武打暴力，而沒有看到這部電影的感情世界，那你就是浪費了這套電影！以上是我的淺見，與大家共勉。