微波爐清潔最易忽略1位置？電器專門店提醒清走積聚油漬 否則變黑炭化：「部機就好易壞」

微波爐是家居或公司茶水間常見的電器。最近，有電器專門店提醒日常清潔微波爐時，不少人都會經常忽略一個重要位置，長時間下來積聚油污，更會隨時引致黑炭化，「部機就好易壞」，即睇下文了解！

微波爐清潔最易忽略1位置？電器專門店提醒清除積聚油漬 否則「部機好易壞」

微波爐加熱食物相當方便，部分家庭甚至會每日使用。最近，電器專門店BBE於網上發文提醒，在清潔微波爐時，除了玻璃底盤及微波爐門，還要清潔機身內側的「灰色雲母片」。「雲母片」作用為保護微波發射器，如長期不清潔，積聚的油漬會於微波加熱下慢慢變黑炭化，容易導致故障，「部機就會好易壞」，同時要留意要輕力擦拭，「因為塊片好脆㗎」。

微波爐「雲用片」有何作用？如何更換？

本地舊物維修服務團體「復修辦館」曾發文詳細解釋「雲母片」的作用與清潔方法，表示不少人誤以為「雲母片」是包裝紙或標籤便撕掉，提醒大家千萬不要這樣做。微波爐發射微波的零件為「磁控管」，微波會經由一個通道進入爐內，「雲母片」的作用是遮蓋通道口，既能令微波穿透進內，同時防止油煙、水蒸氣或食物殘渣彈入磁控管。當食物殘渣或油漬彈上「雲母片」，微波經過時會「加熱呢啲污漬」，由於油漬升溫極快，會令「雲母片」局部碳化。當微波經過會導電的碳化地方，便會出現火花與「啪啪聲」。

如果不理會「雲母片」上污漬而繼續使用，「雲母片」會被燒穿，到時磁控管會被損壞從而導致壞機，所以日常都要清潔「雲母片」。「復修辦館」提醒，日常可以使用濕布輕輕抹走油漬，再抹乾水份，由於「雲母片」較脆弱易碎，所以記得不要太用力。如發現「雲母片」已出現黑點、燒燶或穿窿，便一定要更換，只要量度原來「雲母片」的尺寸，再入手一塊通用的「雲母片」及裁剪成原來大小，放回原位便可。

文:RY

資料及圖片來源:復修辦館、bbe.hk@Threads