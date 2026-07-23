IKEA宜家家居夏季清貨折上折！買滿5件享額外9折 必掃$50內超抵實用家品

知名瑞典傢俬品牌宜家家居（IKEA）一直以實用且充滿設計感的平價家品，深受廣大消費者及年輕家庭歡迎，是佈置溫馨居所的首選。適逢IKEA夏季大減價進入最後倒數階段，由即日起至7月29日，除了全線過千款精選產品低至三折外，更強勢推出限時「折上折」優惠！顧客只要買滿5件指定減價貨品即享額外9折，例如26件裝封口夾子激減至$4.9即可入手，絕對是為家居添置新裝備的大好時機！

IKEA夏季清貨折上折！100+款好物終極降價 人氣平底鍋只需$59.9

為了讓顧客能夠以最划算的預算翻新生活空間，IKEA在優惠期最後一星期將多款人氣商品價格一降再降，無論是實用廚具還是提升氛圍的客廳點綴，都有豐富選擇。例如，入廚必備的HEMLAGAD 2升連蓋平底鍋，其優質塗層讓日常烹調更輕鬆，由原價$149.9勁減至終極震撼價$59.9。若想為家居增添浪漫與放鬆的氣氛，FRÖFINK香味乾花（$3.9）及ADLAD杯裝香味蠟燭（$9.9）能瞬間提升室內格調。另外，每個家庭都經常使用的BEVARA封口夾子（26件裝）更是跌破底價只需$4.9，絕對是廚房收納的必備恩物。這些精選產品不僅性價比極高，更能為日常生活注入清新的北歐風情。

$50以下超值專區：貯物袋$29.9＋電腦架$19.9

除了大型傢俬，IKEA的小型家品同樣是不容錯過的尋寶對象。精打細算、預算有限的消費者不妨主攻$50以下的超值專區。換季收納必備的STUK貯物袋，能有效保護衣物免受灰塵侵擾，現僅售$29.9（原價$69.9）。辦公或學習一族則強烈推薦MÖJLIGHET耳機及平板電腦架，只需$19.9即可讓凌亂的桌面變得整潔有序。若喜歡天然質樸的家居風格，原價$99.9的TOLKNING黃麻吊籃現在只需$29.9即可帶回家，非常適合掛在牆面作收納或種植小盆栽。各款平價好物數量有限，精明的消費者切勿錯過這波搶購熱潮。

IKEA優惠活動詳情

活動期限： 即日起至2026年7月29日。

折上折優惠： 購買指定減價貨品達3件或以上享額外95折；買滿5件或以上享額外9折。此優惠適用於網上選購的精選減價品，以及門市即場購買並提取的特價貨品。

免費窗簾改短服務： 凡於活動期間購買指定窗簾，並於8月5日前攜帶未開封的商品及相關收據（或網上訂單郵件），前往沙田、銅鑼灣、九龍灣、荃灣或澳門分店的布料用品部即可享免費改短。

官方網站： IKEA官方網站

注意事項： 門市即場購買之折扣貨品不設送貨或提貨服務；此外，本優惠不適用於大嶼山愉景灣及奧運MARKET PLACE的「IKEA Close to You」門市。各項優惠受有關條款及細則約束，活動詳情以IKEA官方公佈為準。

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