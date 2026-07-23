DFS尖沙咀廣東道旗艦店傳結業！場內減價出清 貨架清空 一代龍頭免稅店僅剩銅鑼灣店

尖沙咀廣東道DFS傳結業｜近年本港零售業面臨挑戰，各行各業屢屢出現結業潮。最新消息指出，座落於尖沙咀廣東道力寶太陽廣場的DFS免稅店旗艦店，近日突然推出大規模的清倉折扣活動，並有傳言指該店面臨結業命運，隨即吸引大量民眾於今晨提早到場，大排長龍等待進店搶購。

尖沙咀廣東道DFS旗艦店傳結業！場內貨架清空未見補貨

近日，DFS免稅店位於尖沙咀廣東道的分店突然進行大規模減價清貨活動。據多名網民在社交平台上分享的現場直擊照片所見，店內大部分的美妝產品貨架幾乎被搶購一空，原本擺滿商品的貨架如今空空如也，且暫未見有任何重新補貨的跡象，而今日店舖正式開門前，店外亦早已聚集了等候進場的人群。

與此同時，有業界消息指，在該店內經營餐飲的相關承辦商，最近已經接獲即將終止營運的通知，進一步印證了DFS擬搬離廣東道的消息。

今年3月網店停運 全港僅剩1實體店

作為集團旗艦店之一的DFS力寶太陽廣場店已營運多年，店內提供包括化妝品、服裝、珠寶鐘錶等多樣化商品，同時附設咖啡廳及茶餐廳。不過，該集團自去年開始進行業務重組，其中尖東華懋廣場的分店已於去年8月底關閉。踏入今年初，DFS更將其港澳地區的業務售予中免集團，而香港區官方網站亦於今年3月份停止運作。

若廣東道分店最終結業屬實，DFS在香港的實體據點預計將只餘下銅鑼灣希慎廣場一間分店。

網民：香港零售真係好恐怖

對於尖沙咀廣東道DFS傳出結業，有網民感嘆現時市況，直指「香港零售真係好恐怖呀」。然而，亦有意見表示對此結果並不感到意外，有留言提到平時經過該店時顧客稀少，對於店舖至今才傳出結業反而覺得驚訝，「好少見人買嘢，次次行過入面拍晒烏蠅」。另一方面，有不少網民認為該店的選址及定價是導致缺乏競爭力的致命傷。

資料來源：garycheung、ted_images、yoyohcs、zyzzyva915＠Threads