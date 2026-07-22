90後港男生意失敗轉行做保安 分享2大搵工「加分」秘訣：識呼吸都會叫試下

近年，入職門檻相對較低的保安行業成為不少年輕人轉職的選擇。一名90後港男在社交平台上分享自己轉行成為保安員的經驗，詳細講述入職所需具備的牌照以及行業現況，並表示除了基本保安牌照以外，可考取額外實用證書以提升獲聘機會。

90後港男轉行保安！分享2大必備牌照可「加分」

有網民在社交平台上分享除了基本的保安人員許可證外，可考取平安卡及急救牌和AED證書

部分大型商場或公司會要求員工持有，或入職後補考

該名90後港男根據他的實際工作經驗，發帖稱除了基本的保安人員許可證（俗稱「藍卡」）外，還有兩個額外的專業資格能為求職者的履歷增添優勢。首先是建造業安全訓練証明書（俗稱「綠卡」）的平安咭，帖主指出這是「地盤保安必須的」，部分大型商場或公司會要求員工持有。

其次，帖主建議考取急救牌及AED（自動體外心臟去顫器）證書，並指出這兩項課程通常「一讀就會打孖一齊讀」。他形容這兩張證書的求職影響與「綠卡」相似，未持有不會嚴重影響獲聘機會，甚至「有啲公司直頭會俾錢俾你去讀埋」，顯示出業界對員工技能培訓的重視。

不過，他亦向有意入行的人士大派定心丸，表示即使沒有上述證書亦不會有太大影響，「入職後補返就可以」。帖主進一步解釋保安行業入行門檻相當低，直言「點解成日話唔會太大影響佢請唔請你，個盤缺人嗰陣真係識呼吸都會叫嚟試下」。

網民反駁：薪水唔會多啲

這篇帖文為有意入行或剛轉行的保安從業員提供了具體參考，但也引發了過來人截然不同的看法。有網民留言對考取額外證書的實際效用大潑冷水，直指「其實多呢幾張卡對你見唔見得成工係零幫助」，並表示這些證書既不會讓「薪水唔會多啲」，在「職場上亦唔會好啲」。他同時分享了保安行業的現實操作情況，直言「唔好話救唔救人，救人都要問大佬先得」，前線人員往往不能自行作主。

資料來源：poonjai2026＠Threads