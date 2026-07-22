反擊「窮人唔好生仔」論！港媽月入八千全職照顧自閉症譜系兒 靠1招助其考入三大「只要做父母嘅肯拼搏」

在百物騰貴的香港社會，生育與撫養孩子往往被視為一項巨大的經濟挑戰，坊間更時常流傳關於基層家庭不應生育的說法。近日，一位香港母親分享了她二十年前在資源匱乏下，以每月八千元的家庭收入，全職照顧並培育患有自閉症譜系障礙（ASD）兒子的心路歷程。該名母親在經歷種種艱辛後，兒子最終成功考入香港三大名校，她感嘆父母的努力與無條件的愛至關重要。

港媽以自身經歷反擊「窮人唔好生仔」 全力拼搏做全職媽媽

近日一位香港母親分享了她二十年前在資源匱乏下，以每月八千元的家庭收入全職照顧並培育患有自閉症譜系障礙（ASD）兒子的心路歷程。 (《媽媽的神奇小子》劇照)

該名中年母親日前在社交平台發佈長篇帖文，分享自己的親身經歷作為事件背景。她表示，每當看到坊間勸退基層家庭生育的言論時，便會想起自己昔日的處境：「網上成日有人講『窮人唔好生仔』，有時睇到呢句話，我都會諗起自己當年。」

她憶述二十年前剛誕下兒子時，丈夫轉換新工作，家庭每月收入僅得八千元。扣除購買奶粉、尿片以及應付水電煤和租金等基本開支後，生活捉襟見肘。為了維持生計並親自照顧兒子，她善用當時尚未完全普及的網絡平台，兼職在網上拍賣售賣童裝，此舉成功為家庭帶來每月三至四千元的額外收入，讓她在照顧家庭與幫補家計之間取得平衡。

自學訓練自閉症譜系愛兒 獲醫生大讚「媽媽功不可抹」

事件的發展在兒子三歲時迎來重大挑戰，當時他被確診患有自閉症譜系障礙（ASD）。面對無力負擔私人機構訓練費用的困境，該名母親並未放棄，反而選擇自行上網搜尋資訊，每天在家親自為兒子進行訓練並配合學校課程。她提到，當後來覆診時聽到醫生的一番話：「媽媽功不可沒真係開心到流眼淚」，證明了她日以繼夜的付出終於得到專業人士的肯定。

對於生育的看法，事主總結道：「生唔生仔，從來不是看你戶口有多少個零」。她認為經濟條件並非決定生育的唯一標準，父母給予孩子無條件的愛與悉心栽培，才是孩子健康成長並學會為人生負責的關鍵。面對旁人的非議，她亦處之泰然地表示：「嗰陣都有好多閒言閒語，但我一笑置之，做好自己。仔係我生，又無叫你地幫手養」。

網民盛讚心態戰勝一切 「窮人思維先係問題」

該帖文發佈後引起了不少迴響，大批網民紛紛留言表達對該名母親的敬佩與支持。許多人認同她的教育理念，指出「窮人思維」才是限制孩子發展的真正障礙。有網民評論道：「有人窮時怨天怨地，你就逆境中自強，有咁嘅心態已經贏」，對於事主積極面對逆境、不依賴物質條件的育兒態度給予高度評價，認為精神上的富足比金錢更為重要。此外，不少同為自閉症兒童家長的網民亦產生共鳴，強調家人陪伴與日常訓練的重要性。該名母親「人窮志不窮」的正面形象，成功打破了大眾對於基層家庭生育的單一刻板印象。



資料來源：kklhoprincess@Threads



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