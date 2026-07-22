社工難搵工？畢業生呻CV近乎零回覆 人工被壓至呢口價 過來人勸先入行：經驗非常重要

踏入大學畢業求職季節，惟近年香港就業市場競爭激烈，即使是大學畢業生，也未必能找到心儀工作與薪酬待遇。最近，有應屆社工高級文憑畢業生於網上苦呻難搵工，申請職位後近乎零回覆，就算有錄用通知亦被壓價，「搵工真係好辛苦，個個SW（社工）同學都失業，真係有心都無力」。有過來人安慰及勸說先入行，再邊做邊找新工作：「經驗非常重要！」

社工難搵工？畢業生呻CV近乎零回覆 人工被壓至呢個價

初出社會的畢業生難免因工作經驗等因素，導致求職路上遇到困難。最近，有應屆社工高級文憑畢業生於網上苦呻難搵工，表示已寄出多份履歷表（CV），惟幾乎零回覆。樓主表示身邊的同學同樣面對「搵唔到工」的情況，就算獲得錄取亦被壓價，「搵到就比人壓價壓到20K（$2萬）」。

樓主認為每年約有千個社工畢業生，求職市場競爭激烈，令她感到有心無力，「講緊千人爭一個位，搵工真係好辛苦，個個SW（社工）同學都失業」。她其後補充個人學歷背景，透露自己擁有SEN老師、幼師及社工牌等5個牌照，亦有於NGO兼職經驗，同時已獲得學位錄取通知，所以未來打算半工讀，「可惜成個月都係得返之前實習嗰間想請我，但最可惜係我要返學佢就考慮中了」。

過來人勸先入行：經驗非常重要

對於應屆社工畢業生的求職困難，有過來人表示2003至2004年的市道同樣欠佳，勸樓主先入行再繼續找工作：「我有SW degree 8千都做住先，入咗field再邊做邊找，工作經驗非常重要」、「每年咁多社工學生畢業，經濟唔好，好多programme收水，邊有位請咁多畢業生」。

有網民建議樓主先不要太介意薪酬，否則再等一年半載仍未有消息會更感到慌張，「事實而家市道差，唔止社福界、IT、食肆、零售都差，身邊有幾個朋友幾個月都冇消息」、「HDSW有20K其實就好上岸，其實degree fresh grad普遍都係20K」；也有網友為樓主打氣，「一齊加油唔好灰心」、「加油啊！」

政府部門、學校、醫院以及其他非政府機構都會聘請社工，現時香港社工（Social Worker）編制分為公務員與非政府機構（NGO）兩大體系，NGO職位薪酬通常參考社署薪級表，起薪點視乎學歷而定。根據社會福利署網頁的NGO一般職位薪級表顯示，現時福利工作員（WW）起薪為MPS7，月薪約$22,590、社會工作助理（SWA）的起薪點為MPS9，月薪約$25,620、助理社會工作主任(ASWO）起薪點為MPS16，月薪約$37,585。

文:RY

資料及圖片來源:Threads