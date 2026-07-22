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公屋住戶3年零水費！網民質疑「個錶壞咗？」 過來人分享滿足1條件可免交？

生活百科
更新時間：13:18 2026-07-22 HKT
發佈時間：13:18 2026-07-22 HKT

早前，曾有網民分享一張金額僅$16的水費單，引起全城討論「慳水大法」。最近再有公屋戶在社交平台分享，至今已有3年無需繳交水費，好奇是否屬正常情況，隨即引起網民熱議，有人認為提醒有機會是水錶故障，也有人提出如家中的用水量達至一條件，「唔使交水費係正常嘅」，即睇下文了解詳情。

公屋住戶3年零水費！網民熱議「好正常」VS「個錶壞咗？」

事緣，有居住在公屋單位的網民在社交平台分享「3年無交過水費正常嗎？」的疑問。據戶主上載的水費帳單可見，「應繳總額」部分顯示為$0元，而「上次繳款日期」為2023年7月25日，繳款金額為$65，代表他由2023年起至今無需繳交水費。

帖文引起其他公屋戶及網民熱議，有網民分享類似經歷，「我試過有一年冇交過水費，跟住打去水務署搵人檢查，係我個錶壞左，之後換錶。」建議住戶可以主動聯絡有關部門檢查，以排除故障可能。

有人則坦言如果是1至2人單位，加上平常生活用水量少，無需交水費屬正常現象，「如果1-2人住，又好少煮飯，唔使交水費係正常嘅」、「如果1個人住又慳唔出奇，朋友家的長老好慳，真係唔駛交水費，唔者飯，沖涼用好少水，洗衫係出邊洗。」

水務署收費計算機制 達1條件可免交水費？

與此同時，有網民指到此情況與水務署政策有關，「用水冇超免費水量咪唔使交囉，好正常丫。」翻查水務署資料，住宅用戶的水費一般為每4個月結算一次，並將用水量分為4級，然後按每級的漸進式收費率計算水費。

  • 第一級    ：    首12立方米的用水量是免費的
  • 第二級    ：    次31立方米的用水量，每一立方米的收費是4.16元
  • 第三級    ：    次19立方米的用水量，每一立方米的收費是6.45元
  • 第四級    ：    用水量超過前3個級別合共62立方米的用水量以後每一立方米的收費是9.05元。

由此可見，結算期間住戶首12立方米（即約12,000公升）的用水量為免費，只要總用水量不超過此額度，帳單金額即為$0。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組水務署

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