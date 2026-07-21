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港人只愛小紅書不愛抖音！？網民分析3大「偏心原因」：短視頻內容毫無意義

生活百科
更新時間：19:15 2026-07-21 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-21 HKT

近年，越來越多香港市民開始接觸並使用內地的社交媒體平台。有網民在社交平台上分享了一個有趣的觀察，指出身邊的香港朋友，不論是赴內地定居、探親還是做生意，手機裏必備的都是小紅書，反而較少使用另一社交平台龍頭抖音。

港人3大原因偏愛小紅書棄抖音：不懂普通話也能看懂

一名跨境陪讀的家長在網上發帖，表示身邊的香港朋友「基本上都在用小紅書」，這讓她對於為什麼大家不選擇抖音感到十分好奇，疑惑是否因為小紅書的圖文形式更方便閱讀。此外，另一位遠嫁杭州的港人則坦言，自己從前在香港「幾乎不碰內地的軟件」，對內地應用程式相當陌生，但移居後發現，身邊的香港朋友手機裹「必刷的都是小紅書」，對小紅書有著明顯的偏好。

網民熱議小紅書更符合港人閱讀習慣

針對港人偏好小紅書的現象，網民紛紛留言整理出背後因素。有網友指出TikTok在2020年退出香港市場，加上內地版抖音需要內地手機號碼註冊，這兩大阻礙導致在香港「失去了大部分用戶」。此外，語言障礙也是一大考量，由於抖音影片多以普通話為主，而小紅書以圖文為主，用戶「不需要懂普通話也可以看懂」，大幅降低了香港用戶的使用門檻。

在內容實用性方面，不少人將小紅書視為強大的搜尋工具，有網民直言「這軟件我已經當百度百科用了」，認為圖文並茂的攻略更符合港人主動獲取資訊的習慣。同時，網友也對比了兩個平台的用戶體驗，形容抖音的高強度信息流如同「狂轟亂砸」，雜亂的內容令人感到疲勞，而小紅書的排版較容易接受。

資料來源：跨境陪读妈妈Cherry港妈在杭州Ada

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