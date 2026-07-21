公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟

結婚本應是人生一大喜事，但不少準新人會為禮金問題而苦惱。近日，有兼職婚禮主持人在Threads發文，分享早前遇見一對公屋出身的新人，雙方家長在談論禮金金額時，女方家長竟開出$168萬的「天價」，男方父親憤而以1句反駁，經過多次協商後終以這口價成交，惟雙方長老「已睇唔順眼對方」。雖然婚禮最終順利舉行，但過程仍讓樓主倍感唏噓：「明白點解年輕人愈來愈唔想結婚。」帖子引起網民熱議，不少人直言離譜，「真係人口販賣嚟」、「嫁女定賣女呀？」即看下文了解詳情。

公屋出身新人「天價」禮金引熱議？ 女方家長叫價168萬

該名兼職婚禮主持人表示，一般在婚禮前都會約新人見面討論，「了解下大家背景，睇下有咩要講，有咩要避重就輕。」有一次約新人面談時，只有新郎一人獨自出席，「講完正經事之後，feel到新郎哥都唔係好開心」，後來才得知原來兩家長老因禮金金額而大吵一架。

樓主表示，兩位新人都是公屋出身，各自有穩定職業，靠二人努力終成功攢下首期買樓並籌備婚禮。豈料在談論禮金時，女方媽媽竟然「開大口」叫價168萬，讓新郎當場感到不知所措，「但個新娘都好有承擔，隔咗幾日自己再同媽媽傾，睇下有無得收返個正常價。」

第二口叫價堅持88萬 新郎父嬲爆1句反駁

然而，女方媽媽第二次開價仍然堅持要88.8萬，「根本一對新人都完全負擔唔起。」新郎爸爸對此亦非常生氣，「聽完直頭嬲到同新郎講：『搞大個肚，有咗bb就一蚊都唔洗俾！』」 雙方因此僵持不下，最終經過多次周旋後，決定以16萬禮金拍板定案，惟當時「兩邊長老都經已睇唔順眼對方。」

所幸在婚禮當天，靠著兄弟姊妹團付出「500%的努力」下，才讓整場婚禮順利進行，「四大長老都無咩非必要交流，亦都睇到一對新人互相扶持嘅愛。」最後樓主感嘆道：「結婚路上最大嘅障礙，從來都唔係來自一對新人，係來自啲親戚朋友三姑六婆同埋一啲傳統習俗，所以都明白點解年輕人愈來愈唔想結婚。」

網民：真係人口販賣嚟

帖文引起網民熱議，不少人狠批女方家長「獅子開大口」，「嫁女定賣女呀？」、「168萬真係人口販賣嚟」、「新娘個老母咁大咬，已經分唔到佢係狼定傻」、「伯母大癲，賣女咁賣，結婚都要一路發」、「個女只係件貨物。」也有網民感嘆新人感情深厚，沒有因此分開，「好彩無為錢而分開，168萬真係癲」、「男家都好，肯就範，我見有些傾唔掂，拍枱散band ，男家叫阿仔分手，搵過第二個好女仔。」

圖片及資料來源：Threads@10ybrotalk

文：Y