家人離世成「寬敞戶」！公屋女獲派深水埗同邨卻感「好糾結」？細數新屋３大致命傷 網民一看搖頭！

香港公營房屋資源珍貴，寬敞戶調遷時有發生。近日，一名居住於深水埗元州邨的女公屋戶因家庭變故，須調遷至同邨舊期數單位。雖然獲派原邨安置，但事主卻對新單位的周邊配套及環境感到相當不滿，列出新居的三大缺點並直言感到「好糾結」

家人離世成「優先處理寬敞戶」 公屋港女呻安置深水埗同邨令人「好糾結」

該名女網民早前在社交平台Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，分享其面臨調遷的處境與心聲。事主解釋，自己原本居住於2012年入伙的元州邨第五期，但由於家人離世，令她成為房屋署界定的「優先處理寬敞戶」。她接獲房署通知，由於第五期同期的三棟樓宇中「無1人單位」，即缺乏適合單人居住的戶型，因此她必須被安排調遷至1999年入伙、樓齡較高的第二期單位。

細數新居3大缺點 憂樓層低且出入口「有d陰有d入」

面對由「邨尾搬去邨頭」的安排，事主從個人生活便利度出發，盤點了新單位的3大致命傷。首先，在交通方面，新單位雖然較近另一個地鐵站出口，但缺點是「要行樓梯」，失去了現時「可以搭𨋢上落地鐵站」及巴士站一條直路可達便捷優勢。

其次，在生活配套上，新居附近缺乏物流自提櫃，她無法再如現在般方便地「用對面私樓快遞櫃」。

最後，在居住環境上，事主指出新單位不僅「樓層低左」，更抱怨大廈出入口給她一種「有d陰有d入」的感覺，認為出入較幽暗隱蔽，令她感到不安。基於這三大落差，事主以「好糾結」來形容自己面對搬遷時進退兩難的心情。

網民反批「要感恩」 諷：一律建議買私樓

這篇抱怨帖文隨即引起大批網民一面倒批評。多數網民認為在公屋資源緊絀下，事主能獲安排原邨搬遷已屬幸運，直言「同邨搬遷好幸運㗎喇 應該要感恩」。更有網民對事主針對自提櫃、行樓梯等個人便利的考量感到詫異，表示「第一次見搬同邨都咁多意見」，並提醒她「做人呢要知足常樂，冇十全十美嘅」。對於事主過高的要求，部分人語帶譏諷她「咁多糾結唔啱，一律建議買私樓」，認為若追求完美的配套與環境，便不應佔用受資助的公營房屋資源。

住戶不合理拒絕三次編配可被終止租約

根據房委會現行政策，當局會分階段處理寬敞戶，而「優先處理寬敞戶」個案可獲編配最多三次位於原邨或所屬區議會分區內其他屋邨的單位。政策亦嚴格規定，倘若住戶不合理地拒絕接受所有三次編配，將會被終止租約。

資料來源：香港公營房屋討論區、房委會

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