3COINS 與 IKEA｜日系雜貨Vs. 瑞典收納 愜意精緻家居美學

香港人閒時喜歡入手家居雜貨，兩大風靡港人的家居雜貨品牌 3COINS 與 IKEA，分別展現了「日系生活美學」與「瑞典極簡收納」的獨特魅力。今期為大家精選它們的熱銷好物，為現代都市人提供兼顧視覺質感與極致實用性的家居生活靈感。

日系美學︰3COINS 的生活儀式感

自 1994 年於大阪梅田茶屋町創立首間僅 350 呎的店鋪以來，3COINS 已由最初的服飾集團員工企劃，蛻變為風靡亞洲的日系雜貨巨頭，品牌從早期的外部採購，轉型為專注開發兼具高質感與極簡美學的原創商品。近年更強勢進駐香港，於啟德 AIRSIDE、葵芳及銅鑼灣等地區開設分店，掀起排隊熱潮。

3COINS 的產品大量採用柔和的大地色系、米色及莫蘭迪色調，能無縫融入各類現代家居，讓日常瑣事升華為精緻的生活儀式。品牌代表作包括「煎魚專用細密網蓋」、「多功能折疊旅行收納袋」，以及專為戶外與兒童設計的莫蘭迪色玩具和輕量野餐墊。

今季熱賣產品推薦

微波爐用馬克杯蒸鍋 $364

特色：多功能微波神器，輕鬆完成烤、炒、煮、蒸、飯等 5 種料理手法，非常適合一人家庭或精緻燉煮。

直立式 LED 化妝鏡 $303

特色：輕觸即可在晝光色、溫白色、晝白色間切換，具備智慧亮度記憶，隨附磁吸式放大鏡，細節一覽無遺。

微波爐用三文治機 $217

特色：只需放入微波爐加熱，即可輕鬆烤製出外酥內軟的美味三文治，適用於 6 片與 8 片裝方形吐司。

and us 真絲枕頭套 $130

特色：採用 100% 天然絲綢，有效減少睡眠時頭髮與肌膚的摩擦損傷；後方鬆緊帶設計，方便拆洗。

手拉式食物攪拌機 $43

特色：大容量可放入一整顆中型洋蔥，輕拉即可快速切碎食材，並能藉由拉動次數調整粗細度，大幅縮短備料時間。

瑞典家居︰IKEA 的極致收納美學

源自瑞典的家居巨頭 IKEA（宜家家居），起初只是一間銷售鉛筆、皮夾與絲襪的郵購小公司。直到 1948 年引入家具銷售，並於 1958 年開設首間實體店，逐步奠定全球家居銷售地位。自 1975 年進軍香港以來，除了標誌性的旗艦大店，品牌近年更積極在各大商區開設「規劃及訂購中心」，貼近都市人需求。IKEA 將高功能性、美觀、平價與卓越的收納哲學帶入住戶，成為當之無愧的空間魔法師。

五大暢銷單品推薦

KLUBBSPORRE 人體工學枕 $349.9

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ISTAD 密實袋 $29.9

特色：可重複使用、密封性佳，兼具冷藏與 50°C 耐熱特性，是保鮮食材與分類小物的不二之選。

SAMLA 透明收納箱連蓋 $19.9

特色：質地堅固耐用，非常適合存放園藝工具、清潔用品或雜物，全透明設計讓內部物品一目了然。

BASTIS 除塵轆 $7.9 （補充裝四卷 $19.9）

家居清潔必備神器，能迅速黏除衣物、沙發及床單上的寵物毛髮、灰塵與棉絮。

PARKLA 貯物箱 $9.9出

特色：超高性價比的換季神器！適合存放衣物、被褥或鞋履，閒置時可折疊扁平收納，完全不佔空間。

文︰Angel 圖︰品牌提供