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傳統港式精緻裝修已死？ 假天花、特色牆過時? 師傅力撐後生仔鍾情「毛坯風」4大好處： 最清醒嘅裝修智慧

生活百科
更新時間：12:34 2026-07-20 HKT
發佈時間：12:34 2026-07-20 HKT

在香港，面對高昂的樓價與租金，不少年輕人在成功上車或租樓後，裝修預算往往捉襟見肘。近日，一名擁有十多年經驗、專注於新樓收樓及一手盤全屋設計施工的香港裝修師傅，在社交平台Threads上發文，分享他對時下年輕人裝修理念的觀察。他留意到許多年輕一代放棄了傳統的繁複港式裝潢，轉而追求極簡的「毛坯風」，該名師傅對種風格大表贊同，更直言是「最清醒嘅裝修智慧」。

香港裝修風格新、舊大差異！  師傅嘆上一代過份追求「精緻」

香港裝修阿王」日前發文，詳細講述香港新舊兩代客人在裝修要求上的巨大差異，作為事件的背景。他指出，以往的客人多數追求極致的完美，要求「樣樣要精緻」，堅持要在全屋加裝假天花、所有牆面塗滿油漆甚至貼滿牆磚。

師傅解釋，這種過度追求奢華和堆砌硬裝的做法，往往衍生大量額外工程與材料費，最終導致「預算越做越超」，令業主大失預算。相反，現在的年輕人直接捨棄這些繁瑣，在社交平台上帶起了一股返璞歸真的「毛坯風」的設計風格。

師傅撐毛坯風非「窮到冇錢裝修」乃清醒智慧   舉列4大優勢 

師傅在文中極力撐場這種「極簡毛坯風」，並明確列出了4大好處。首先是節省成本，他引述年輕人的理念「冇預算就唔硬捱，該慳就慳」，解釋這意味著把資金用在刀口上，「唔做虛裝飾」，徹底告別無謂的硬裝堆砌。其次是視覺美感，師傅指出保留原本水泥肌理的牆面，「質感反而更出片」，這種簡約的原始感在拍照或視覺呈現上反而更具獨特的藝術氣息。

第三是健康舒適，這種風格做到「零多餘套路、零甲醛堆砌，通透又鬆弛」，大大減少了化學物料的使用，讓居住空間更加健康且令人放鬆。最後是實用持久，他大讚這種裝修「耐看、唔過時、後期好打理」，為業主省卻了日後維護的煩惱。

面對外界有人嘲笑這種風格是「窮到冇錢裝修」，師傅強烈反駁，直指「呢啲根本唔係窮，係香港後生仔最清醒嘅裝修智慧」，認為這展現了年輕人看透居住本質、不為面子折腰的務實態度。

「不如將預算留畀生活」  預視簡約裝修成主流

最後對這場裝修風氣的轉變，師傅點出核心在於年輕人生活壓力沉重，裝修已不需要浮誇的門面。他一句「不如將預算留畀生活、留畀自己」，深刻地道出了將有限資金投資於個人生活質素，勝過花費在容易看膩的裝飾上的道理。預計這種兼顧慳錢與舒適的裝修模式，將會引起有更多人要將這套公式「抄作業」，令實用主義的極簡風格成為主流。

資料來源：香港裝修阿王小咸同学＠小紅書、一只墩墩＠小紅書、明臻家具工厂＠小紅書

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