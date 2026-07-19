返大陸搵老婆！公屋港男失業四年  自信靠這「穩定收入」北上脫單  網民：大陸女仔都唔嫁你啦

在現代社會，不少單身人士都會面臨尋找伴侶的壓力，在香港甚至會考慮尋求跨境婚姻解決終身大事。近日，一名年約三十中旬、已失業四年的港男在Threads上發文，分享自己目前以領取綜援為生，並表達了希望前往內地娶妻生子的強烈願望，藉此向網民求教。

人生迷惘欲脫單！ 公屋失業男求教：返大陸搵老婆生仔

在香港，不少單身人士都會面臨尋找伴侶的壓力。（劇照 非當事人）

一名年約三十中旬、失業四年的港男在Threads上發文，分享自己目前以領取綜援為生，並表達了希望前往內地娶妻生子的強烈願望。（劇照 非當事人）

由於他表示遭港女嫌棄，遂將成家立室的希望寄託於內地，詢問網民「學啲阿叔返大陸搵老婆生仔好無？」

該名港男在社交平台Threads上公開分享其個人經歷與背景。他透露自己現時三十多歲，過去曾從事地盤工程相關行業數年，但目前已經失業長達四年之久。他在文中坦言感到「人生有d迷惘，失左業4年，覺得唔可以再咁」，他對於自身停滯不前的現狀感到困擾，並意識到不能夠再讓這種漫無目的的生活持續下去。為此，他更曾前往上環拜神，祈求能夠順利找到工作及求得好姻緣，並正在考慮北上聚妻。

自稱具「穩定收入」＝綜援、公屋維持基本生活

儘管長期缺乏工作，該男子在文中卻出乎意料地強調自己擁有「穩定收入及住屋」，而他進一步解釋，所指的其實是依靠綜援及公屋來維持基本生活。

他描述目前的日常作息相當清閒，主要是「每日去飲茶食飯同做運動」。在感情狀況方面，他自稱身高一百七十多公分，僅有中學學歷，不懂英文且無車牌，至今更是「無拍過拖」。他對於在本地尋找伴侶感到極度悲觀，直指「因為香港女生睇唔起我話唔會簡（揀）我」，在本地擇偶市場上深感挫敗與無奈。

因此，他將成家立室的希望寄託於內地，詢問網民「學啲阿叔返大陸搵老婆生仔好無？」並表示即使只生一兩個小孩也願意。在面對部分網民勸阻他生育時，他進一步闡述其計劃，指若沒有小孩便先享受二人世界，但「如果有左小朋友，我亦可申請加小朋友拎養育津貼」，毫不避諱地將社會福利津貼納入其成家育兒的財務考量之中。

網民狠批「咪害人」：分返優先次序先啦

事件曝光後，隨即引來大批網民一面倒的批評與質疑。許多人對於他將社會援助視為收入來源感到不可思議，直言「第一次聽綜援係穩定收入」。不少網民認為他在未能自理的情況下不應貿然組織家庭，強烈抨擊「 咪害人師兄，自己都搞唔掂」，一針見血指出他連自身生活都難以獨立維持，遑論要承擔照顧妻兒的責任。

對於他北上尋妻的念頭，網民亦大潑冷水，認為「大陸女仔都唔嫁你啦」，並警告他即使有內地女性願意下嫁，可能也只會是「貪你身份證之後走」。整體而言，網絡輿論普遍認為該男子應該重新規劃人生步伐，網民建議他必須「分返優先次序先啦」，首要任務是「搵返份正職工作」及「工餘進修」，待具備一定經濟基礎後，才應該考慮識女仔及結婚的長遠目標。

資料來源：honghkac@Threads

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