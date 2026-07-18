Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！

生活百科
更新時間：16:30 2026-07-18 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-18 HKT

過去世界盃賽事中，八爪魚「保羅」曾因準確預測多場賽事勝負而獲譽為「神算」。近期，香港海洋公園亦於本屆世界盃期間舉辦了類似的動物預測活動。「南極奇觀」展館內的巴布亞企鵝「細佬」先神準預測了四強賽事結果的挑戰，近日又完成阿根廷大戰西班牙的決賽預測，園方更將過程拍攝成短片上載至社交媒體平台，引起網友關注。

海洋公園企鵝「細佬」化身動物界神算 四強戰果神準

海洋公園的企鵝「細佬」早在四強戰前夕進行預測。四強戰預測影片中，企鵝在飼養員陪同下，從貼有參賽國國旗的雪糕筒道具中作出選擇。針對7月15日法國對戰西班牙的賽事，企鵝明確地走向代表西班牙的道具。而在7月16日英格蘭對決阿根廷的預測過程中，牠在途中曾短暫停頓，但最終仍選擇了代表阿根廷的一方。

而兩場賽事結果，均與其預測結果一致，西班牙在四強賽事中成功擊退上屆亞軍法國，率先取得決賽席位；而衛冕冠軍阿根廷則在另一場四強戰中逆轉擊敗英格蘭。這兩支勁旅將於決賽碰頭，爭奪最終的冠軍寶座。

企鵝聯手海豹預測西班牙、阿根廷終極大戰

隨著賽事步入決賽階段，企鵝「細佬」再度預測20日由西班牙對戰阿根廷的冠軍賽，是次活動更加入了斑海豹「Goby」共同進行預測。在最新公開的短片中，企鵝首先走向代表西班牙的選項；其後護理員將兩邊雪糕筒的位置對調以作測試，企鵝依然維持原判，走向代表西班牙那一邊。另一方面，「Goby」在另一個環節中亦同樣選擇了西班牙隊。這意味著兩隻海洋公園動物最終一致預測，西班牙將贏得本屆世界盃冠軍。

網民反應熱烈：信你啦

不少人在留言區大讚動物們的舉動，直呼「好得意ar」及「好可愛」；也有人對這兩位動物明星的預測能力表示信任及讚賞，留言稱「信你架啦」以及「細佬、Goby你哋真係有見地」。更有網民幽默地祈求動物們幫忙「發達」，笑言：「預測埋六合彩number啦！一億啊」。

對此，海洋公園在活動中重申，所有動物預測內容及影片均僅為娛樂大眾性質，並不構成任何博彩或投資建議。

資料來源：hkoceanpark

延伸閱讀：世界盃2026｜西班牙阿根廷爭冠 法國英格蘭爭季軍 一文睇清季軍戰決賽開波時間及電視直播

最Hit
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
6小時前
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-17 11:31 HKT
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
8小時前
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
11小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
23小時前
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
影視圈
7小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
嘉例川之湯有小童浸溫泉失蹤。かれい川の湯
01:39
鹿兒島5歲童浸溫泉失蹤近1個月 終尋獲遺體 父母當場淚崩
即時國際
7小時前
公屋市區派樓竟有「宿命循環」？ 兩申請者驚人巧合互換一派二派 連中港島九龍近50年舊樓｜Juicy叮
公屋市區派樓竟有「宿命循環」？ 兩申請者驚人巧合互換一派二派 連中港島九龍近50年舊樓｜Juicy叮
時事熱話
5小時前