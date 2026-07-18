海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！

過去世界盃賽事中，八爪魚「保羅」曾因準確預測多場賽事勝負而獲譽為「神算」。近期，香港海洋公園亦於本屆世界盃期間舉辦了類似的動物預測活動。「南極奇觀」展館內的巴布亞企鵝「細佬」先神準預測了四強賽事結果的挑戰，近日又完成阿根廷大戰西班牙的決賽預測，園方更將過程拍攝成短片上載至社交媒體平台，引起網友關注。

海洋公園企鵝「細佬」化身動物界神算 四強戰果神準

海洋公園的企鵝「細佬」早在四強戰前夕進行預測。四強戰預測影片中，企鵝在飼養員陪同下，從貼有參賽國國旗的雪糕筒道具中作出選擇。針對7月15日法國對戰西班牙的賽事，企鵝明確地走向代表西班牙的道具。而在7月16日英格蘭對決阿根廷的預測過程中，牠在途中曾短暫停頓，但最終仍選擇了代表阿根廷的一方。

而兩場賽事結果，均與其預測結果一致，西班牙在四強賽事中成功擊退上屆亞軍法國，率先取得決賽席位；而衛冕冠軍阿根廷則在另一場四強戰中逆轉擊敗英格蘭。這兩支勁旅將於決賽碰頭，爭奪最終的冠軍寶座。

企鵝聯手海豹預測西班牙、阿根廷終極大戰

隨著賽事步入決賽階段，企鵝「細佬」再度預測20日由西班牙對戰阿根廷的冠軍賽，是次活動更加入了斑海豹「Goby」共同進行預測。在最新公開的短片中，企鵝首先走向代表西班牙的選項；其後護理員將兩邊雪糕筒的位置對調以作測試，企鵝依然維持原判，走向代表西班牙那一邊。另一方面，「Goby」在另一個環節中亦同樣選擇了西班牙隊。這意味著兩隻海洋公園動物最終一致預測，西班牙將贏得本屆世界盃冠軍。

網民反應熱烈：信你啦

不少人在留言區大讚動物們的舉動，直呼「好得意ar」及「好可愛」；也有人對這兩位動物明星的預測能力表示信任及讚賞，留言稱「信你架啦」以及「細佬、Goby你哋真係有見地」。更有網民幽默地祈求動物們幫忙「發達」，笑言：「預測埋六合彩number啦！一億啊」。

對此，海洋公園在活動中重申，所有動物預測內容及影片均僅為娛樂大眾性質，並不構成任何博彩或投資建議。

資料來源：hkoceanpark

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