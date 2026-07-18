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以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！

生活百科
更新時間：14:42 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:42 2026-07-18 HKT

近年不少大學生、專業人士選擇考取的士牌或揸Uber，嘗試賺取外快。近日，一名大學畢業的網民分享其實測一年半的兼職的士司機經歷，坦言起初抱持美好期望，以為這是一條能輕鬆賺錢的好出路，最終卻因擔憂潛藏的嚴重風險而果斷「斬纜」。

大學生「做實事講數據」 揭示揸的士日賺$2,000係基本

該名網民在Threads 上發文，分享其親身經歷以供大眾參考。他指出，的士行業的收入確實比一般兼職工作更具吸引力，並公開了具體的營運數據。事主表示，每天的營業額接近$2,800，扣除營運成本後，基本扣除成本「每日淨入 $1,700 - $2,000 係基本」，更有資深的同行可達到日賺取$3,000的水平。這種實質且豐厚的金錢回報，正是當初吸引他「天真」入行的主要原因。

「遠遠唔係『撞車、人身安全』咁簡單」 事主果斷退出及時止損

儘管收入十分可觀，事主在實測一年半後卻決定退出這個行業。他強調，這份高薪工作背後的危機，不單純是普羅大眾認知的交通事故或人身安全受威脅等表面問題，更存在許多隱藏的暗湧與複雜的法律責任。

事主擔憂這些難以預料的手尾問題「真係會影響你一生嘅前途」，意味著一旦不慎捲入嚴重的法律糾紛，將會對個人未來的職業生涯與生活造成不可挽回的毀滅性打擊。因此，經過權衡輕重後，他決定及時止損，果斷斬纜。

網民質疑做任何行業都有風險  同行慨嘆「交咗五位數學費」

對於事主的決定，網民反應呈兩極化。有網民對事主的擔憂表示不以為然，指出各行各業如醫生、工程師等專業人士同樣面臨潛在的法律刑責。事主隨後澄清「我今日嘅分享唔係引戰」，解釋發文初衷僅為提醒有意入行者，在做決定前需充分評估最壞情況與自身的風險承受能力。

另一方面，大量網民對事主表示認同與讚賞。有人留言指「現世代人，多眼光比較近利」，並稱讚事主「你是少數了」，指在現今社會多數人只顧眼前利益的情況下，事主能保持清醒、目光長遠實屬難得。此外，更有不少同行深生共鳴，直言「你都幾老實，呢行一個唔小心真係坐」，指出行業確實處處陷阱，稍有不慎便會面臨牢獄之災；甚至有過來人無奈表示「呢個真，唔好好似我咁交咗五位數學費」，暗示自己曾因忽視法律風險而蒙受逾萬元的巨額經濟損失，以血淚教訓告誡大眾。

資料來源：davidtsun @ Threads 

延伸閱讀：港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮

 

 

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