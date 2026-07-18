周末好去處｜陶藝體驗 慢活創作 零基礎也能上手！

在節奏急速、繁囂不斷的香港都市中，你有多久沒有停下腳步，讓雙手離開鍵盤，真正去觸摸自然、感受生活的溫度？近來一場回歸本質的「慢活」美學悄然興起，而其中最能讓人心神澄靜的，莫過於源自泥土的陶藝。這不僅僅是一門手藝的學習，更是一次與自我進行深度心靈對話的奇妙旅程。

周末好去處1︰陶藝體驗 發揮創意

連嘉希（Rita）於七年前創立的思陶藝術工作室（CC Art Studio），一直致力將陶藝製作這份最純粹、最原始的樂趣分享給都市人。 Rita畢業於香港浸會大學視覺藝術系，自大學時期便與陶藝結下不解之緣。畢業後，在非牟利機構工作，創辦思陶藝術工作室後，Rita 始終堅持「以學生為本」的教學方針。在她的理念中，藝術從來都不是高高在上、遙不可及的殿堂產物，而是深植於日常生活的日常美學。無論是企業團隊建立（Team Building）、學校工作坊，還是非牟利機構的合作，Rita 與她的專業導師團隊都抱持着同樣的耐性。她摒棄了傳統刻板的教條式灌輸，取而代之的是根據每位學生的步伐、手感、甚至是當下的心情，給予最適切的個別指導，確保每位「零基礎」的初學者都能在輕鬆愉快的氣氛中，親手創作出獨一無二的實用陶器。

「我從來未接觸過藝術，手又不夠靈巧，真的能做得到嗎？」這是Rita最常聽到的疑問。Rita 總是笑着回答：「當然可以，每個人都是天生的藝術家。」為了讓初學者能毫無心理負擔地體驗，工作室特別設計了適合零基礎學員的體驗工作坊。學員可以在一節課內，自由發揮創意，進行陶器的塑形及上色。工作室更採用了小班教學，不同組別的客人會獲安排在不同的空間進行體驗，確保能得到導師的密切指導。

拉坯Vs手揑兩種技藝

在陶藝的製作中，最經典的兩大塑形技法分別是「拉坯」與「手揑」，它們各自擁有截然不同的魅力。拉坯需使用拉坯機，當陶泥在轉盤上以高速旋轉時，你需要運用手掌的內勁、手指的配合，將陶泥「定中」、「拉高」並「開孔」。這是一個極度考驗專注力與身體協調的過程。

手揑則是以雙手塑形的方式將陶泥逐漸成形。在手揑的過程中，沒有機器的催促，你可以完全依照自己的節奏，可揉、捏、搓。形狀與設計完全不受限制，無論是可愛的小動物盤子、不規則形狀的茶杯，還是帶有手揑指印質感的器皿，都能隨心所欲。Rita 特別建議一般初學者選擇手揑課程，因為它不僅更容易掌握，也最能直接將創作者天馬行空的想像力毫無保留地呈現在泥土上。

陶藝體驗，更是一場絕佳的情感凝聚活動，思陶藝術工作室特別鼓勵親子及情侶、朋友一同前來參加，打造屬於大家的獨特回憶。在 Rita 導師的引導下，平日習慣了電子螢幕的孩子們可以盡情地用雙手去揉捏溫潤的泥土，就如首次參加陶藝工作坊的小朋友Emma及Ryan，過程中也顯得分外開懷，這的確是一次感官開發的好機會。

INFO

思陶藝術工作室

地址︰太子道西141號長榮大廈6樓E室（太子站）

查詢︰www.instagram.com/ccartstudio.ceramic

周末好去處2︰學打磨拋光 鑄造戒指

DIY首飾工作坊可讓大家跟着導師邊學邊玩，製作獨一無二、充滿個人回憶的飾物，同樣有創意又有意思。位於荃灣的Youngseafood首飾工作室，提供3小時工作坊，導師會教授製作技巧，包括切割、揼字、焊接、鍛敲、壓紋、打磨及拋光等程序，學員可選擇鑄造不同款式的戒指及耳環等首飾。

導師會教授製作技巧，包括切割、揼字、焊接、鍛敲、壓紋、打磨及拋光等程序。

自製戒指及耳環等首飾，分外有紀念價值。

自製戒指及耳環等首飾，分外有紀念價值。

INFO

Youngseafood首飾工作室

查詢︰www.instagram.com/youngseafood3.0

周末好去處3︰蠟燭擴香石 氛芳藝術

Aurora.candleroom 是一家位於香港荃灣的香薰蠟燭、擴香石與擴香瓶藝術手工作坊，由韓國蠟燭工藝協會 (KCCA) 認證導師授課，採用英、美、韓進口天然蠟材，以及通過國際日用香料協會認證的香精。特色主題體驗工作坊包括寶石蠟燭工作坊，製作如寶石般透亮、具藝術擺設質感的蠟燭。另有水晶簇蠟燭工作坊，以及擴香石工作坊等，工作坊主要為90分鐘一節。

工作坊採用英、美、韓進口天然蠟材。

擴香石工作坊。

品牌主打水晶簇蠟燭工作坊、寶石蠟燭工作坊等。

INFO

Aurora.candleroom

查詢︰www.instagram.com/aurora.candleroom

文︰Angel 圖︰何家豪