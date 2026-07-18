李居明-何知歌仔你要識 從面相看娶美妻｜李居明大師會客室

「對面不見耳，請問誰家子」，用這句口訣看到一個小朋友的家境很好，童年無憂，是不是很準確呢？今期教你如何看財運、如何娶到賢妻，如何防風塵女子？古代《何知歌》裏早就寫好了密碼。

娶美妻相：兩眼長而細

男士想知自己是否有機會娶個靚老婆？《何知歌》裏早有答案：「何知主有美貌妻，看他兩眼長而細。」

如果一個男人的雙眼生得細長，眼頭如鳥喙般微下垂，而眼尾微微上揚，俗稱「鳳眼」，在古書中被視為大貴之相，主娶到貌美且賢惠的妻子。在相學中，眼細之人觀察細緻、心思縝密，對伴侶的挑選也往往富有審美眼光。

何知歌中的姣婆相

《何知歌》裏有許多詩篇，是古代相學家描寫風塵女子與情慾面相的。「見人掩面偷斜看，私情密約任偷香；托腮咬指憑門望，一見男人中意就動心腸；喜怒無常將曲唱，行前盼後好梳妝，眼光先笑言詞講，有咁多般形像都是俏淫娘。」

這些就是俗稱「姣婆相」。她們跟男人對視時眼睛會先笑，然後才開口說話，還喜歡用手遮住嘴巴笑，或者側着頭斜瞇着看你。情緒喜怒無常、喜歡低聲唱歌；走路時東張西望、顧盼生姿，且總愛刻意整理儀容、打扮自己。男士小心被這些女性迷倒，特別是去酒吧、夜總會。

謹記，正經的女性，目光一定是直視你。那些遮遮掩掩、先笑後語、眼神飄忽的，多數容易招來不正桃花，只適合一夜情，做女朋友可以，但娶回家做老婆，你就真的要三思！

今年書展李大師有四大新書面世，為你帶來九運綠色淨土。來書展走走，買本書補補木，是開竅又行運的活動！

特別是《貓兒風水學》最搶手，無論是愛貓人士，還是玄學愛好者都值得一看。

矮婦墮臀旺燈香

古代相學非常重視女性的聲音：「何知三度嫁，女作丈夫聲。」女性說話聲音千萬不能沙啞，如果聲音像男聲般低沉，古人說要嫁三次。但在現代，聲音可通過中藥調理獲得改善，聲音變好了，可改進婚姻。

又說「顴橫聲雄，七夫不了。」 如果一個女人顴高，且聲音像男聲般雄粗，會連剋多夫。為人父母要提醒自己的兒子，如果結識的女朋友聲音粗如壯漢，便要小心了！

在現代美學裏，身材矮小且臀部大的女性不是好身材，但在相學上「莫話矮婆墮臀唔好樣，一味仔多唔怕絕燈香。」這種身型的女性往往好生養，能讓家族香火鼎盛，是有福氣的相！記住這幾句口訣，下次去應酬或幫兒子選媳婦，一望便知！

《貓兒風水學》最搶手

來自書展消息，《貓兒風水學》最受歡迎，成為最暢銷冠軍書。除了教你與貓兒有關的玄學知識，還有介紹隱世貓兒神社、寺廟，到充滿貓兒元素的精品雜貨店、美術館等，全部都一一收錄其中，下次去東京，只要跟住這張「貓奴地圖」，就可以輕鬆搵到屬於你的心頭愛。李居明「香港書展」攤位： 1C-D18，7月19日（日）下午3時至5時於書展攤位內有簽書活動，歡迎蒞臨參觀。