淘寶家具店PapaHome10月進駐港島！ 尖沙咀旗艦店遷至銅鑼灣 佔地2層增設Cafe/美妝養生/裝修服務

淘寶家具店「PapaHome」進駐港島！淘寶香港站旗下的「PapaHome淘寶家具實體店」近日宣佈，位於尖沙咀的「PapaHome」旗艦店將於今年10月，遷往銅鑼灣Fashion Walk。全新旗艦店佔地2層，面積逾3.5萬平方呎，並新設Cafe、美妝養生空間及室內設計裝修服務，即看下文了解詳情！

淘寶家具店PapaHome10月進駐港島！ 尖沙咀旗艦店遷至銅鑼灣

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店「PapaHome」於去年2月正式進駐尖沙咀中港城，開幕首日出現長長的排隊人龍，更吸引國際知名藝人兼企業家王嘉爾（Jackson Wang）通過其公司TEAM HOLDING入股，成為「PapaHome」新股東及策略性投資者。

近日「PapaHome」宣佈，位於尖沙咀的旗艦店將於今年10月遷往銅鑼灣Fashion Walk，新店佔地2層，面積逾3.5萬平方呎，較尖沙咀店可用面積增逾一倍。據「PapaHome」行政總裁黃達豪表示，「PapaHome」成功以「先體驗，後購買」模式進佔香港市場，今次遷址銅鑼灣Fashion Walk是一項品牌策略性升級，不但進駐本地傳統零售核心地段，而且旗艦店門市可用面積將擴大一倍以上。

全新旗艦店增設Cafe/美妝養生/裝修服務

全新旗艦店將貫徹「More Than Home」概念，將引入更多優質傢俬產品，並新設家居美學展廳，全面提供家具訂製及室內設計裝修服務。此外，「PapaHome」跨界結合增設「PapaCafe」，並加入美妝養生、鮮花及生活配件空間，又會定期舉辦社群互動工作坊，重新定義現代家居購物體驗。

圖片及資料來源：PapaHome

文：Y