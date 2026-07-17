前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」

兩年前從AV界引退、轉戰DJ界的日本前AV女優濱崎真緒（浜崎真緒），近年將事業重心移至香港。今年5月更開心透露已取得香港身份證，不僅勤學繁體中文，更不時分享貼地的港式生活。不過，日前（15日）她在社交專頁發表的一番言論卻一石激起千層浪，當被問及為何不選擇到台灣發展時，她直言不諱地表示：「台灣店家工資是我現在全亞洲最低的」，超直白的言論瞬間引爆網上熱議！

前AV女優濱崎真緒驚曝 「台灣店家工資全亞洲最低」

對於經常被粉絲問到「台灣不是很多女優來工作嗎？為何不選擇來台灣？」濱崎真緒近日在個人官方專頁公開回應。她坦言心中掙扎過多次，怕話說得太明白會引發誤會。她分析道，若日本女優長住台灣，因競爭激烈反而會令自身「價值變低」。除了擔心台灣頻發的地震災難外，最引人注目的莫過於經濟考量。她直言，去台灣旅遊或短期工作沒問題，「不是感覺台灣不好」，但長遠發展則不然：「老實說工作的話，台灣店家工資是我現在全亞洲最低的。」更反問網民：「倒不如你們給我知道，台灣有什麼能給我發展？」

網民反應激烈 「說話直白得像香港人」

這番「大實話」隨即引來兩極化的留言。不少網民欣賞她的坦率，笑言她的性格「極度適合在香港生活」，甚至驚嘆：「說話直白得很像香港人，回覆起來跟正宗香港人沒甚麼差別」。有粉絲更力挺：「給妳一個respect，香港薪資本來就超越台灣許多，這是事實」。

然而，言論亦令部分台灣網民「破防」及不滿。有留言反擊指她在台灣缺乏競爭優勢：「你也不是什麼一線女優，大家只是奔著妳女優的身分去而已，台灣當然不會想給你多高的薪水」，更有人直批「作為一個不受歡迎的產品反而檢討市場是一件很好笑的事情」、「主要是妳在台灣沒有那個價格，你要認清楚自己的問題」。

濱崎真緒霸氣回應：要想人家自尊心也太奇怪吧？

面對部分網民的猛烈抨擊，濱崎真緒隨後親自上陣回覆澄清。她強調自己所指的酬勞是「DJ工作」，並未提及女優工作的薪酬，更霸氣透露：「我所有工作都是收美金的」。對於被指傷透台灣人的心，她從容反擊，強調自己只是用個人角度規劃未來道路：「我為自己將來打算，要想人家自尊心也太奇怪吧」。其後更出了「昨晚吃錯誠實豆沙包」、「讓人高潮原本就是我的工作。

現在已進化用文字都能令人高潮。」等帖文嘲諷網民。

事實上，自從宣佈成為「香港人」後，濱崎真緒積極融入本地文化。她不時在社交平台分享到街市買餸、到酒樓飲茶、吃雞蛋仔等生活日常，又頻繁以中文與網民親身互動，並參與不少本地見面活動，對香港這個生活圈似乎有不少歸屬感。

圖片及資料來源：maohamasaki_official＠Threads、IG

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