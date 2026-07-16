傳統肉檔轉型吸後生客！港女街市買豬肉驚嘆「包裝靚到似買珍珠奶茶」 大讚：檔口冇豬腥味又乾淨

為迎合年輕一代的消費習慣，有傳統街市肉檔積極轉型，在衛生與包裝上大花心思。最近有網民在元朗合益街市買新鮮豬肉時，驚嘆不僅檔口環境乾淨無味，打破了對街市「污糟邋遢」的印象，豬肉包裝更精緻如手搖飲品，甚至貼心提供免費乾冰，讓她直呼「與時並進，已經超乎我嘅想像力！」

傳統肉檔轉型吸後生客！港女街市買豬肉驚嘆「包裝靚到似買珍珠奶茶」

事緣有網民在Threads分享前往元朗合益街市買新鮮豬肉的經歷，驚訝表示：「而家買新鮮豬肉，已經超乎我嘅想像力，定係我已經太耐冇入去過街市？」她指出，現時肉檔的包裝精美程度「靚到好似買珍珠奶茶咁」，購買絞碎豬肉時，店員不僅能幫忙做真空包裝，還會「免費加多三嚿乾冰」。

最讓她讚賞的是「個檔口仲要冇豬腥味，望落好乾淨。」，令她打破對傳統街市「污糟邋遢」的刻板印象：「以前細個跟阿嫲去街市買豬肉，隔住個膠袋已經聞到豬腥味，個地下又勁污糟。」面對如今肉檔的改頭換面，她大讚：「而家真係完全另外一回事，可以與時並進到咁，respect！」，並認為這種乾淨企理的風格「好啱後生仔，原本轉咗去超市買嘢都係（因為）感覺上覺得乾淨啲。」

網民大讚有心思：洗多少少乾淨企理係好事

網民對此反應熱烈，紛紛大讚有心思：「先不評論肉質如何，因為未試過，但包裝確係讓顧客很有好感，包裝都係睇老闆個人喜好，洗多少少乾淨企理，係好事！」、「依家天氣咁熱，有依啲包裝好好，唔怕舊豬肉會臭。」而該肉檔的產品質素同樣獲得街坊認可，有曾光顧的熟客留言力撐：「呢間啲豬肉好好食，真係有甜味嘅。」

來源：Threads@rosemaryho_授權轉載