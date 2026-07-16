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觀塘新商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？

生活百科
更新時間：12:19 2026-07-16 HKT
發佈時間：12:19 2026-07-16 HKT

繼日前連鎖家居零售品牌「日本城」改名「JHC真好城」後，位於觀塘的新鴻基旗下新商場「三布目」（Scramble Hill）商場，亦被發現改名為「The ANGLE」。該座位於巧明街的大型商場，自今年五月起分階段試業。就在營業近三個月後，原本頗具「日本風」的名稱「三布目（Scramble Hill）」，被發現已更名為「The ANGLE」，隨即惹來網絡上一陣熱烈討論。

觀塘三布目商場改名「The ANGLE」 舊名致敬涉谷地標


上年年中，新鴻基宣傳全新「三布目（Scramble Hill）」商場時，曾分享命名啟發自東京涉谷的人氣地標「Scramble Square」及著名十字路口「Scramble Crossing」，冀望將那種人潮如鯽、充滿活力的氛圍帶到九龍東。而「三布目」正是取自「Scramble」的意象，主打年輕家庭及新世代客群。

然而這個名字似乎在商場尚未全面開幕之際便已成為歷史，目前商場官方網頁、社交平台帳號及連接天橋的當眼大字招牌等宣傳平台，均已換上搶眼的全新紅色標誌「The ANGLE」，舊名「三布目（Scramble Hill）」似乎不見蹤影。

網民熱議商場改名原因 「去日本化？」

商場閃電易名，隨即在網上引起討論。由於舊名帶有濃厚日本色彩，不少網民的第一反應是：「係咪又要『去日本化』？」有人對此感到錯愕，留言表示「呢個商場由起好到命名到改名，好似都未完全開晒」、「咁快就改名」、「叫慣咗至嚟改名，又難為的士佬」。

不過，亦有街坊認為新名字較佳，直言「好過三布目」，甚至有人幽默提議「不如叫『The Angel』啦」、「六本木Angels，三布目Angle」。值得留意的是，目前官方似乎只公佈了英文名「The ANGLE」，有網民不禁詢問：「中文名呢？」

新商場佔地50萬呎 人氣商戶陸續進駐

撇除改名風波，這座坐落於創紀之城第八期（The Millennity）的大型商場，本身的規模與商戶組合亦備受矚目。商場樓高10層，佔地達50萬平方呎，預計可容納180個商戶。自五月起，多間食肆及零售店舖已陸續正式開業，包括人氣品牌「享樂烘焙」、本地薑「雲川米線」，以及備受期待的日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」及日式超市「一田」等。

《星島頭條》已就商場改名一事向新鴻基地產了解。

 

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