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茶記侍應唔識廣東話？居港台男震驚嘆：「係香港最珍貴嘅一部分」 網民：謝謝你珍惜

生活百科
更新時間：16:30 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-15 HKT

近年香港社會人口結構轉變，加上部分行業面對人手不足問題，政府於2023年推出「補充勞工優化計劃」，方便企業聘請外地勞工在港工作，本地日常語言環境也悄然發生變化。近日，有居港台灣人在Threads發文分享，稱早前在茶餐廳目擊侍應向客人表示「聽不懂粵語」，讓一直努力學習廣東話並希望融入香港社會的他大感震驚，慨嘆「廣東話係香港最珍貴嘅一部分」，同時引來不少香港網民留言討論，詳情即看下文。

茶餐廳侍應唔識廣東話？居港台男震驚：「廣東話係香港最珍貴嘅一部分」

該名台灣網民在社交平台發文，表示自己來港工作4年，期間一直努力學習廣東話，雖然目前「未算流利」，但仍然希望「至少想融入香港」。然而，日前他在一間茶餐廳用餐時，目擊有街坊用廣東話呼喚侍應點餐，沒想到該侍應竟然回答：「我聽不懂粵語」，讓事主當場大感愕然。他坦言自己雖然是外地人，但仍然認為「廣東話係香港最珍貴嘅一部分」，身處代表香港飲食文化的茶餐廳卻無法使用廣東話，令他深感唏噓，直言：「希望唔好有一日，學廣東話反而變成一件奇怪嘅事。」

港人共鳴：去邊度生活就學邊度語言

帖文公開後，引起不少香港網民留言討論，有人向他表示感謝及大讚：「謝謝你珍惜香港」、「肯講肯學已經很棒，外地人學廣東話就算講得唔正我會好尊重！」與此同時，不少網民認為到一個地方生活或工作，學習當地的語言是基本尊重，「其實去邊度生活就學邊度嘅語言，依個係尊重當地文化嘅一種行為嚟，無邊一種語言係特別高尚」。

對於有食肆職員不諳廣東話，有港人無奈表示：「咁你明白香港人有幾sad and angry（傷心與憤怒）」、「外勞/新香港人佢講普通話都算，佢起碼要識聽廣東話」；亦有網民稱會直接以行動表達不滿，「如果侍應咁樣答我，我會起身即走！」

來源：Threads

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