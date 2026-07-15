31歲港男貪$500迎新禮物負債近60萬？女友助還錢終覺悟「想做返個男人」 網民鼓勵：還清條數重新嚟過

在現今消費主義盛行的社會，信用借貸工具唾手可得，若缺乏理財自律，隨時會深陷債務泥潭。有31歲港男分享，自己因一時貪念，在長達10年間由一筆僅一萬港元的循環貸款，利滾利並因不斷擴大消費，最終滾存成近60萬港元巨債的慘痛經歷，最終更與女朋友分手。事主坦言自己因「好食懶飛、極不自律」而落得如此下場，獲網民留言鼓勵：「加油，還清條數可以重新嚟過。」

31歲港男負債近60萬 起因僅為$500迎新禮物？

有名31歲港男分享，自己因一時貪念，在長達十年間由一筆僅一萬港元的循環貸款，利滾利並因不斷擴大消費，最終滾存成近60萬港元巨債的慘痛經歷。（圖片來源：《男人唔可以窮》劇照）

事緣有網民在社交平台以「港男負債人生」為題撰寫長文，透露自己因10年前「有損友介紹我去財仔借一皮嘢（一萬元）循環貸款，話有$500迎新獎金」。當時他抱着「如果即日還的話，確係可以賺到個獎金」的僥倖心態借下第一筆貸款，卻自此開啟了無法回頭的「負債人生」。

在借得首筆一萬元貸款後，事主因自律能力不足，很快將款項花光在娛樂與消費上。隨後，財務公司主動提升其貸款額，加上他長期「不務正業，得閒就炒下散」，債務如同雪球般越滾越大。當他投身社會擁有穩定收入後，消費模式卻未有改善，更開立更多信用卡並長期僅支付「min pay」（最低還款額）。

女友及家人助還錢 面臨爆煲終覺悟「想做返個男人」

經歷這一切，事主痛定思痛，拒絕申請破產，堅定表示：「因為我想做返個男人，我想負返個責任」。（圖片來源：《男人唔可以窮》劇照）

債務累積至約10萬元時，當時的女朋友發現了其財政狀況。然而，事主當時選擇繼續隱瞞部分債務。女友非但沒有離棄他，更協助他清還卡數及學貸，惟事主坦言自己「在佢幫完我之後都依然冇坦白到筆財仔數」，並維持奢侈的生活態度。

疫情期間，因當時有「百份百個人特惠貸款」，事主企圖藉此借款8萬元來「以債還債」並轉行送外賣，卻在遞交辭職信後，不敵財務公司主動將信用額提升至10萬元的誘惑，結果「唔單止冇清到筆財仔數，仲要額外再揹多筆數」。在缺乏自律的情況下，事主其後更開立第二間財務公司戶口。

面對爆煲，事主終於向家人及女友坦白。雖然女友最終決定分手，但依然義氣相挺，轉為擔任其「理財顧問」協助管理財產，而其母親亦幫忙清還部分高息債務。經歷這一切，事主痛定思痛，拒絕申請破產，堅定表示：「因為我想做返個男人，我想負返個責任」。

網民鼓勵：還清條數重新嚟過

對於事主的經歷，網民對此反應兩極：有部分網民認為事主應直接申請破產：「好快又會再爆煲」、「建議你及時止蝕，而家開始一蚊都唔好再還。」有人指出事主的理財知識明顯不足：「我認為閣下嘅遭遇完全係自作自受」、「中學應該教下理財啦」、「作為一個人，因為自己做過嘅事負責返，始終由頭到尾冇人逼你咁做」、「你失去嘅唔係錢，係一個唔計較所有同你赴湯蹈火，一個真心愛你嘅人。」

亦有網民分享類似經歷：「我細佬都係咁，第一次十幾萬……好想問吓你哋，點解要洗咁大筆未來錢？明明自己有份穩定收入，點解唔肯腳踏實地？點解係都要追求啲自己現階段冇能力買到嘅嘢？」、「睇哂，差啲以為你係我屋企人，一開始條數細細地你總會以為自己會搞得掂，只要瞞得住就得…而係你首先要摵甩你對不勞而獲嘅心癮/依賴，你一日唔認清呢個世界無成就係輕鬆獲得，你一日都會喺呢個loop度浮浮沉沉。」

不過有部分網民則為事主投下信任票，鼓勵他「加油，還清條數又可以重新黎過」，並讚賞他願意承擔責任的勇氣，叮囑他「見到你肯改過，真係唔好再做好食懶飛，極不自律嘅人」。

來源：Threads