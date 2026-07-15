Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

31歲港男貪$500迎新禮物負債近60萬？女友助還錢終覺悟「想做返個男人」 網民鼓勵：還清條數重新嚟過

生活百科
更新時間：13:16 2026-07-15 HKT
發佈時間：13:16 2026-07-15 HKT

在現今消費主義盛行的社會，信用借貸工具唾手可得，若缺乏理財自律，隨時會深陷債務泥潭。有31歲港男分享，自己因一時貪念，在長達10年間由一筆僅一萬港元的循環貸款，利滾利並因不斷擴大消費，最終滾存成近60萬港元巨債的慘痛經歷，最終更與女朋友分手。事主坦言自己因「好食懶飛、極不自律」而落得如此下場，獲網民留言鼓勵：「加油，還清條數可以重新嚟過。」

31歲港男負債近60萬 起因僅為$500迎新禮物？

有名31歲港男分享，自己因一時貪念，在長達十年間由一筆僅一萬港元的循環貸款，利滾利並因不斷擴大消費，最終滾存成近60萬港元巨債的慘痛經歷。（圖片來源：《男人唔可以窮》劇照）
有名31歲港男分享，自己因一時貪念，在長達十年間由一筆僅一萬港元的循環貸款，利滾利並因不斷擴大消費，最終滾存成近60萬港元巨債的慘痛經歷。（圖片來源：《男人唔可以窮》劇照）

事緣有網民在社交平台以「港男負債人生」為題撰寫長文，透露自己因10年前「有損友介紹我去財仔借一皮嘢（一萬元）循環貸款，話有$500迎新獎金」。當時他抱着「如果即日還的話，確係可以賺到個獎金」的僥倖心態借下第一筆貸款，卻自此開啟了無法回頭的「負債人生」。

在借得首筆一萬元貸款後，事主因自律能力不足，很快將款項花光在娛樂與消費上。隨後，財務公司主動提升其貸款額，加上他長期「不務正業，得閒就炒下散」，債務如同雪球般越滾越大。當他投身社會擁有穩定收入後，消費模式卻未有改善，更開立更多信用卡並長期僅支付「min pay」（最低還款額）。

女友及家人助還錢 面臨爆煲終覺悟「想做返個男人」

經歷這一切，事主痛定思痛，拒絕申請破產，堅定表示：「因為我想做返個男人，我想負返個責任」。（圖片來源：《男人唔可以窮》劇照）
經歷這一切，事主痛定思痛，拒絕申請破產，堅定表示：「因為我想做返個男人，我想負返個責任」。（圖片來源：《男人唔可以窮》劇照）

債務累積至約10萬元時，當時的女朋友發現了其財政狀況。然而，事主當時選擇繼續隱瞞部分債務。女友非但沒有離棄他，更協助他清還卡數及學貸，惟事主坦言自己「在佢幫完我之後都依然冇坦白到筆財仔數」，並維持奢侈的生活態度。

疫情期間，因當時有「百份百個人特惠貸款」，事主企圖藉此借款8萬元來「以債還債」並轉行送外賣，卻在遞交辭職信後，不敵財務公司主動將信用額提升至10萬元的誘惑，結果「唔單止冇清到筆財仔數，仲要額外再揹多筆數」。在缺乏自律的情況下，事主其後更開立第二間財務公司戶口。

面對爆煲，事主終於向家人及女友坦白。雖然女友最終決定分手，但依然義氣相挺，轉為擔任其「理財顧問」協助管理財產，而其母親亦幫忙清還部分高息債務。經歷這一切，事主痛定思痛，拒絕申請破產，堅定表示：「因為我想做返個男人，我想負返個責任」。

網民鼓勵：還清條數重新嚟過

對於事主的經歷，網民對此反應兩極：有部分網民認為事主應直接申請破產：「好快又會再爆煲」、「建議你及時止蝕，而家開始一蚊都唔好再還。」有人指出事主的理財知識明顯不足：「我認為閣下嘅遭遇完全係自作自受」、「中學應該教下理財啦」、「作為一個人，因為自己做過嘅事負責返，始終由頭到尾冇人逼你咁做」、「你失去嘅唔係錢，係一個唔計較所有同你赴湯蹈火，一個真心愛你嘅人。」

亦有網民分享類似經歷：「我細佬都係咁，第一次十幾萬……好想問吓你哋，點解要洗咁大筆未來錢？明明自己有份穩定收入，點解唔肯腳踏實地？點解係都要追求啲自己現階段冇能力買到嘅嘢？」、「睇哂，差啲以為你係我屋企人，一開始條數細細地你總會以為自己會搞得掂，只要瞞得住就得…而係你首先要摵甩你對不勞而獲嘅心癮/依賴，你一日唔認清呢個世界無成就係輕鬆獲得，你一日都會喺呢個loop度浮浮沉沉。」

不過有部分網民則為事主投下信任票，鼓勵他「加油，還清條數又可以重新黎過」，並讚賞他願意承擔責任的勇氣，叮囑他「見到你肯改過，真係唔好再做好食懶飛，極不自律嘅人」。

來源：Threads

延伸閱讀：90後拎綜援？失業多年日日瞓屋企睇YouTube 狂呻搵工難與網民對罵「都冇話唔好啊」

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
3小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
7小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
21小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
4小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
8小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
23小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子湉曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
1小時前
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
教育新聞
3小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
21小時前