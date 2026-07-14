麥當勞$1大可樂／7-Eleven免費咖啡／酒店自助餐6折 一文睇2026 DSE放榜優惠合集

2026年DSE優惠｜2026年DSE中學文憑試放榜日即將到來，一眾應屆考生經歷了漫長的備戰與煎熬，絕對值得好好犒賞自己一番。為了替莘莘學子打氣，各大廣受歡迎的連鎖餐飲品牌紛紛推出一系列放榜日限定優惠，當中包括麥當勞極具震撼力的$1大汽水及即磨黑咖啡，讓大家以最划算的價錢與同學共享放榜後的輕鬆時刻！

麥當勞DSE放榜超值專享 $1換購咖啡/大汽水

麥當勞DSE放榜超值專享 $1換購咖啡/大汽水

作為年輕人最愛聚腳點之一的麥當勞，一直以親民價格提供多樣化的速食選擇。在今屆放榜日，品牌特別透過官方應用程式推出超值「$1優惠」，讓考生們在緊張的時刻得以用透心涼的飲品或提神的咖啡放鬆心情。無論是配搭經典的巨無霸還是香脆的薯條，都能為這重要的一天帶來滿滿的能量。

麥當勞DSE優惠

優惠期限：2026年7月15日（周三）

優惠詳情：$1 大汽水 或 $1 McCafé即磨黑咖啡

條款細則：當日需使用麥當勞App內相關電子優惠券。$1大汽水供應時間為上午11時至午夜12時（可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達）；$1 McCafé即磨黑咖啡供應時間為上午6時至上午11時。

KFC肯德基為文憑試考生打氣 免費送中汽水

KFC肯德基為文憑試考生打氣 免費送中汽水

為了讚揚考生們在溫習期間所付出的努力，KFC（肯德基）特別準備了清涼解渴的免費中汽水，為年輕人加油打氣，讓大家在品嚐美味熱辣炸雞的同時，也能暢飲一番，互相勉勵。

KFC肯德基DSE優惠

優惠期限：2026年7月15日（放榜日）

優惠詳情：免費獲贈中汽水一杯

條款細則：需親臨KFC分店收銀處，出示2026年DSE成績通知書或成績通知短訊，並讚好(Like) KFC (HK) 的 Facebook、Instagram或Threads專頁。

7-Eleven 應屆DSE考生免費7CAFÉ即磨咖啡

7-Eleven 應屆DSE考生免費7CAFÉ即磨咖啡

配合品牌45周年「梗繫我地」的主題，7-Eleven為DSE考生送上溫暖與提神的雙重支持，同時指定的人氣零食及雪糕更設有特別折扣，方便隨時補充體力。

7-Eleven DSE優惠

優惠期限：2026年7月15日（早上7時至晚上11時59分）

優惠詳情：免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯（任何款式、冷熱均可）；購買指定14款人氣產品享「梗繫互撐價」。

條款細則：應屆DSE考生需向店員出示學生證或DSE成績表。

人氣火鍋牛気及山見台式火鍋 學生放題八折

放榜後與三五知己圍爐「烚吓烚吓」，絕對是舒緩壓力的最佳方式。嚐．高美集團旗下的「牛気日式涮涮鍋」及「山見台式火鍋」特別推出火鍋放題折扣，讓同學們以優惠價大快朵頤，盡情暢聊未來動向。

牛気日式涮涮鍋、山見台式火鍋DSE優惠

優惠期限：2026年7月15日（放榜日當天）

優惠詳情：惠顧任何主餐牌火鍋放題套餐可享8折優惠。

條款細則：需穿著校服或出示有效全日制學生證；需讚好或追蹤品牌官方Facebook或Instagram，並於指定活動帖文留言寫下一句鼓勵DSE考生的說話。

Red MR 唱K 5人同行1人免費

除了連鎖速食及火鍋，想大肆慶祝的考生亦有其他豐富選擇。知名卡拉OK品牌Red MR提供5人同行，1人免費，且額外再提供全單再享八五折，讓大家以歌聲釋放壓力！

Red MR DSE優惠

優惠期限： 2026年7月14日至16日

優惠詳情： 5人同行，1人免費，全單再享八五折。

條款細則： 需向職員出示DSE准考證或成績單。

歷山酒店自助餐65折 額外送蛋糕

歷山酒店歷山餐廳則帶來精緻美味的自助午餐及晚餐折扣，供應多款海鮮及多國佳餚，更貼心贈送專屬祝福蛋糕，為放榜日留下美好回憶。

歷山酒店歷山餐廳DSE優惠