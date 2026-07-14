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港漂控訴香港老闆「想做皇帝」 訂4大奇葩規矩 收工都有「指定動作」麻煩同事 網民：他是不是有病 

生活百科
更新時間：16:02 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:02 2026-07-14 HKT

職場文化經常成為網上討論的焦點，近日一名來自深圳的港漂就於社交平台上大吐苦水，控訴其香港老闆訂立多項極度荒謬的規矩，連收工都有令人咋舌的「指定動作」，令事主大感無奈，更直言「我感覺我的老闆，不想做老闆，他想做皇帝」。

港漂 小紅書發帖爆料 港老闆奇葩規矩：三人護送按電梯

有港漂在內地社交平台「小紅書」上，控訴自己老闆擺款「想做皇帝」。
有港漂在內地社交平台「小紅書」上，控訴自己老闆擺款「想做皇帝」。
事主向大眾分享其在香港工作時遇到的連串職場經歷，並親自列舉了多項令其難以接受的公司潛規則，因奇葩事件太多，事主更揚言「還有很多，我要專門開個帖記錄」。
事主向大眾分享其在香港工作時遇到的連串職場經歷，並親自列舉了多項令其難以接受的公司潛規則，因奇葩事件太多，事主更揚言「還有很多，我要專門開個帖記錄」。

近日，有港漂在內地社交平台「小紅書」上，以「香港老闆大賞」為題發文，更控訴自己老闆擺款「想做皇帝」。事主向大眾分享其在香港工作時遇到的連串職場經歷，並親自列舉了多項令其難以接受的公司潛規則，因奇葩事件太多，事主更揚言「還有很多，我要專門開個帖記錄」。

該名事主在帖文中詳細描述了公司內部令人咋舌的運作情況。根據事主的描述，其老闆對員工下班有著極為嚴格且奇特的規定，最引人注目的莫過於每天下班時「必須有3個人一起幫他按電梯」。此外，員工「每天必須等他走了之後才可以下班」，即便當時已經過了下班時間30分鐘，員工仍需繼續等待。

批奉旨日日 「無償加班」

除了下班的規矩外，事主又在留言位置補充，指老闆在日常工作中極度看重個人利益，每天會向員工強調：「你們要保護我的利益。誰更能保護我的利益誰就更有價值」。在工時方面，老闆更「希望所有人都要加班，甚至週六也要無償加班1天」。事主無奈補充，實際上公司大部分員工也確實面臨「每天加班一個多小時」的情況。

同溫層大吐苦水 紛批「是不是有病」

帖文發佈後，迅速引起大批中港網民熱烈討論。部分人對該老闆的行徑感到匪夷所思，留言調侃「不夠3個人按電梯他就不下樓嗎」，甚至直言質疑「他是不是有病」。

同時，不少打工仔也紛紛在留言區分享自己的相似經歷。有網民表示自己的老闆也有類似作風，直言「佢唔走我地都唔洗旨意走」，並形容下班前必須先請示老闆，確認「無嘢做啦先可以奴婢告退」；亦有網民分享前公司的行政人員要求更高，員工需要專門走到其座位前報備「我下班了」才可以離開。不過，也有網民看不過眼，建議事主無須理會這些無理要求，認為應該「夠鐘打卡走人，理得佢」。

資料來源: 啊啊啊油＠小紅書

延伸閱讀: 港漂呻香港工作沒時間偷懶？嫌6點收工太晚「8小時每秒都在幹」 網民：會不會因為你做得慢

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