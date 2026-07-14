iPhone儲存空間不夠用？批量截圖逼爆相簿容量 3招輕鬆清理舊圖+釋出手機空間

iPhone容量大小由128GB至1TB不等，儲存空間越大，售價亦相對昂貴。部份用家或因考慮售價而選擇容量較小的iPhone型號，惟不時會因手機儲存空間不足而煩惱。除了清理平日少用的應用程式，原來日常與朋友分享的截圖同樣會「逼爆」相簿容量，下文教3招減少截圖佔用空間，以及清理舊圖的方法，助大家輕鬆釋出手機空間，即睇下文詳情！

iPhone儲存空間不夠用？批量截圖逼爆相簿容量

日常看到有用資訊或是帖文，不少人都習慣將其截圖，並與朋友分享或自己作紀錄。不過，將截圖分享給朋友之後，其實該圖片已沒有用途，長期下來手機會累積了大量截圖，同時開始佔用大量手機儲存空間，甚至導致手機容量長期不足，影響日常使用。

3招輕鬆清理舊圖+釋出手機空間

如果大家希望日後截圖更慳位或有效清理舊圖的話，可以嘗試以下3個做法：

截圖不留痕跡：想分享截圖給朋友時，可以於截圖時直接點擊右上角的「分享按鈕」，然後直接傳送給指定聯絡人。此外，用家可按下右上角的「✓」，選單出現「複製並刪除」的選項，隨後再根據個人需要將截圖內容複製到備忘錄或通訊軟件內貼上傳送，此做法並不會將截圖保存於iPhone相簿內。 網頁版整頁截圖：使用手機瀏覽器時，如看到想截圖的內容時，難免一連截取多張圖片再分享。如使用Safari瀏覽器，可以於編輯介面中點擊「整頁」選項，iPhone會自動將整個網頁生成為一張長長的截圖，並可直接保存成PDF檔案，以免佔用相簿空間。 定期清理舊截圖：如果發現相簿已累積大量舊截圖，用家可以於照片App內點擊「選集」，再揀選「媒體類型」找出「螢幕截圖」一項。進入「螢幕截圖」頁面後，可點擊右上角的「選擇」，再按左上角的「全選」，最後再按「垃圾桶」按擊刪除截圖。如想保留部份截圖，可手動點擊取消選取，最後再到照片App內的「最近刪除」清除全部照片，即可釋放儲存空間。

文:RY