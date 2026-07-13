香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界

近年隨著中港兩地交流頻繁，不少香港地區均出現轉變。近日多位網民熱議香港多區逐漸「內地化」，並熱議3大最似「小深圳」的地區，當中因地理位置最鄰近內地的「上水」僅排第三，而奪冠的這一地區更是公認最有深圳氛圍，有人直言：「次次一出站都有去咗異世界嘅感覺」，令不少港人感到始料不及。

香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區

網民熱議3大最似「小深圳」地區，新界一地區擊敗上水奪冠（圖片來源：星島圖庫；示意圖）

近年網絡不時出現熱議香港多區逐漸「內地化」的帖文，不少網民指出除了到處都能聽到普通話，連新落成的商場與樓盤設計，甚至在生活環境還是氛圍上，都猶如「小深圳」。帖文隨即引發熱烈迴響，網民紛紛列舉出多個與深圳氛圍極度相似的本港社區，整理出3大地區排名，當中因地理位置最鄰近內地的「上水」僅排第三，而奪冠的這一地區更是公認最有深圳氛圍，有網民感嘆：「唔講以為返咗深圳。」

第3位：上水

上水被指「成條街聽到嘅普通話多過廣東話！」（圖片來源：星島圖庫；示意圖）

因地理位置最鄰近內地鄰近羅湖與落馬洲，上水向來是跨境旅客的交通樞紐。商舖迎合內地消費者的喜好，藥房、餐廳服務員熟練地以普通話應對已成家常便飯。網民指出，該區「成條街聽到嘅普通話多過廣東話！」

第2位：啟德

近年發展迅速、湧現大量新樓盤的「啟德」則位列第二（圖片來源：星島圖庫；示意圖）

近年發展迅速、湧現大量新樓盤的「啟德」則位列第二。不少網民形容，該區與傳統港式社區截然不同，區內規劃空間感十足，明確分開商場及樓盤，而且設有大範圍公共空間，不似香港傳統地區有的「逼狹」，反而似深圳新落成的大型商場及發展區，令人感覺「好似深圳南山或者前海」、「啟德全個私樓區都係小區feel」、「因為佢樓下嗰啲地舖商場格局好似內地啲小區，香港傳統以來嘅建築風格唔係咁樣」、「啟德連啲商場設計都似」

第1位：石門

最受網民認同並奪冠的「小深圳」地區，竟然是位於新界沙田區的「石門」。（圖片來源：星島圖庫；示意圖）

最受網民認同並奪冠的「小深圳」地區，竟然是位於新界沙田區的「石門」。有網民指出石門有不少來自內地的食肆小店，此外，京瑞廣場一期亦有內地知名超市品牌快馬鮮生，及專買水果的鮮味市場等分店，有網民則認為是與商場設計及環境有關係，例如商場對出有一大片公眾休憩用地。

大批曾到訪該區的網民分享實感，直呼當似足「小深圳」，有人形容「很多中資舖頭及大紅大綠招牌」，亦有人表示「去親石門都有一種返咗羅湖嘅感覺」、「次次一出站好似去咗異世界。」、「好似華強北、想像唔到呢度係香港。」更有人指：「入石門買嘢，消費都要講普通話㗎。」

奧運、屯門、天后亦被點名

除了石門、啟德及上水，網民亦有點名其他地區，如奧運、天后、安泰、屯門、粉嶺皇后山邨等，有人提及最大原因是因為區內居民主要講普通話：「出街大部分人講普通話，開始有啲鋪係用簡體字」令人有種身處內地的錯覺。

圖片來源：星島圖片庫

文：M