經濟不景氣，不少中小企面臨縮減人手的壓力。不過，若老闆為節省補償金而暗示員工「自己遞信」，打工仔又該如何見招拆招？近日，有網民分享身邊一位年約40歲朋友的職場經歷，面對老闆表示公司生意不佳，更在字裡行間暗示他的工作能力差，「 叫佢認真考慮番屋企湊小朋友」，終以一句說話反擊，最終收到公司的解僱信，引來大批網民討論，直指在現今市道「梗係搏炒好過自己走」！

生意差老闆暗示自行辭職 員工1句神回應

生意差老闆暗示自行辭職？打工仔「神回覆」1句收解僱信 網民：仲好啦！

有網民在社交平台以「裁員潮終於來到身邊」為題發文，分享其43歲友人的經歷。事主透露，朋友在一間細公司擔任文職，上星期突然被老闆召入辦公室。老闆大嘆「經濟唔好，要縮減人手」，隨後在字裡行間不斷暗示他的工作表現不佳，並著他「認真考慮返屋企湊小朋友」，疑似想事主自動請辭，從而避開解僱需支付的代通知金及遣散費。

對此，事主冷靜思考一陣子後，隨後向老闆回覆：「好呀，我辭職！不過做到60先遞信！」在一星期後，事主收到公司發出的解僱信，正式被裁員。

網民：仲好啦！

帖文一出，隨即在網上引發共鳴，大批打工仔紛紛留言大讚事主的應對，有網民坦言在勞工法例下，「畀人炒有遣散費、代通知金，自己辭職就乜都無」；也有部分人擔心被解僱會拿不到推薦信（Reference Letter），影響日後求職，被不少網民反駁：「講嗰啲乜ref letter全部都多餘，賠錢最實際！」又分析指，事主已經43歲，且一直在細公司任職，就算將來面臨轉行，「下一份工隨時做保安同譚仔，洗乜ref letter？有錢落袋先係最緊要！」不少網民更笑言「仲好啦，真係可以拎住筆錢返去湊仔」、「而家時勢梗係搏炒好過自己走！」

來源：Threads

文：LW