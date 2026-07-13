北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用

隨着北上消費成為熱潮，不少市民對深港兩地的服務體驗產生對比。近日，一名市民在週日留港消費時，於本地商場及食肆經歷了缺乏公共無線網絡（Wi-Fi）的情況，事主直言對此感到「很不習慣」。

港人北上歎慣免費Wi-Fi 指假日留港消費感不適應

日前，有網民在社交平台群組「深圳大陸吃喝玩樂交流 」上表示近期經常與家人北上消遣，而在剛過去的星期日則選擇留港消費。。

面對兩地服務配套的差異，事主形容當日的體驗「很不習慣」。事主表示，主要困擾在於發現本地的「商埸食肆四處都沒有Wi-Fi 的」。事主認為在現今社會，商場及餐廳缺乏公共Wi-Fi服務對顧客造成了不便，尤其在習慣了內地商場的網絡覆蓋後，對此差異感到難以適應。

網民共鳴：QR落單網絡差 窒礙旅客體驗

事主言論隨即引發大批網民留言討論，反應主要呈現兩極化。一部分網民對事主的遭遇表示「非常同意」，認為飲食業的網絡配套亟待改善。有網民指出，現時許多店舖及餐廳均要求顧客下載應用程式或使用「QR落單」，但室內網絡接收往往欠佳，在不提供Wi-Fi的情況下，導致不少顧客需要「行出餐廳點單」，過程「非常煩」。更有留言批評香港作為國際大都會，若缺乏無盲點的網絡覆蓋，是難以推動旅遊業，直斥「仲妄想做遊客生意」。

反對聲音：稍有常識都知道唔好立亂用

然而，另一派網民則對公共Wi-Fi的安全性表達強烈擔憂，並認為在香港根本沒有使用公共網絡的需求。不少人指出目前本地流動數據計劃普及且收費低廉，「無限流量」亦十分常見。基於防範黑客及保護個人私隱的考量，有網民直言「比我都唔用公用Wi-Fi，比人入侵咗都唔知」，強調「稍有常識都知道唔好立亂用出邊wi-fi」。部分言論甚至帶有調侃意味，稱「係香港夠膽用公共Wi-Fi 嘅人」，多為中學生或資產較少的年輕人。此外，也有人認為商場最重要的是提供「有特式的食品」，有沒有Wi-Fi反而是其次。

「守網者」呼籲：使用公眾Wi-Fi時必須提高警覺

針對公眾Wi-Fi的安全隱患，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科一站式網絡安全及防騙資訊平台「守網者」曾作出提醒。雖然現時不少商場、餐廳、酒店及政府設施等均設有免費Wi-Fi以方便大眾上網，但這類公用網絡其實暗藏不少安全風險。

警方指出，若市民的流動裝置不慎連接至由黑客偽冒或已被入侵的Wi-Fi網絡，黑客便有機會從中截取通訊訊息，藉此盜取用戶的個人私隱、網上帳戶資料及密碼等，甚至可能在裝置上暗中植入惡意軟件。此外，由於市面上絕大部份的路由器及智能手機均能隨意更改無線網絡名稱（SSID），市民單憑肉眼其實極難分辨該網絡是否由官方真正提供。因此，大眾在使用公眾Wi-Fi時必須提高警覺，避免因一時方便而招致損失。

資料來源： 深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)

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