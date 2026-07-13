@cosme/松本清熱賣榜｜東瀛潮流 話題美妝好物公開

自從日本美妝殿堂 @cosme 與藥妝巨頭松本清強勢進駐香港後，為大家帶來更多扮靚體驗。@cosme 尖沙咀旗艦店匯聚逾 450 個日韓話題品牌，特設口碑大賞貨架與面膜牆，另一邊廂，松本清銅鑼灣旗艦店主打多款性價比極高的獨家品牌，為香港消費者帶來原汁原味的東瀛沉浸式掃貨體驗。想知兩大旗艦有何熱賣之物，即時為大家揭曉！

@cosme 引入人氣品牌

日本美妝殿堂 @cosme 的首間海外旗艦店 「@cosme HONG KONG」於去年底在尖沙咀正式開幕，這間旗艦店樓高3 層，面積超過14,000 平方呎。它將日本原汁原味的體驗帶到香港，其中標誌性「美妝大賞貨架」更成為賣點，另外也設有「新秀賞」專區，讓大家直接跟着口碑尋寶。

旗艦店匯聚了超過 450 個品牌，除了大家熟知的護膚品及彩妝品，2 樓的日韓熱門美妝專區更引入了許多全港獨賣、首次登陸香港的小眾和話題品牌，例如由韓國頂級女團 TWICE 御用化妝師監製的 Wonjungyo，以及 UNMIX、muice、tilnus、sorule、Beauty of Joseon 等。 2 樓有極具視覺震撼的面膜牆，匯集各種面膜，方便一次過對比。另外只要在店內消費滿指定金額，就可以在 2 樓參與扭蛋機或夾公仔機的互動小遊戲，有機會贏取美妝盲袋、專櫃化妝品或護膚品試用裝，可以說一邊購物一邊玩樂！

提到熱賣，OLAY 胜肽專研緊緻修護安瓶精華在眾多新品中脫穎而出，奪下「2026上半年新秀賞綜合大賞」，成為香港網友們心中的 No.1 推介好物！大家體驗後紛紛表示這款安瓶精華能有效緊緻毛孔，淡化細紋，提升肌膚水潤與穩定性，也大讚獨立包裝的方便性。新秀賞的獲賞名單中也不乏新產品，例如韓國熱門成分 c-PDRN 促進膠原蛋白生成的麗珠蘭 REJURAN水光修復煥膚面膜，令大家精準入手護膚好物。 Hair Recipe 防脫黑米瓶洗髮露則獲洗髮部門新秀賞 ，Vaseline 凡士林特潤修護精華雪融霜則為身體保養部門新秀賞 。

5大熱賣

OLAY 胜肽專研緊緻修護安瓶精華」售價1.2ml x 30支 / $379

Vaseline 凡士林特潤修護精華雪融 售價待定

麗珠蘭 REJURAN水光修復煥膚面膜 售價︰$169

Hair Recipe 防脫黑米瓶洗髮露 售價待定

SOFINA Primavista Ange控油持妝隔離底霜 SPF16 PA+++ 售價$99

松本清 推出自家品牌

日本連鎖藥妝店品牌松本清進駐香港後，迅速成為熱愛日本文化與美妝護膚人士的必到聖地。2022年松本清在銅鑼灣恆隆中心開設了雙層設計的旗艦店，面積超過 8,500 平方呎，旗艦店更引入了數碼科技互動，讓顧客可以在店內自助試色、測試膚質。品牌引入了大量日本總部的獨家自有品牌，包括主打高性價比的日常護膚、生活用品的matsukiyo， 專為敏感肌和乾燥肌研發的保養品牌RECiPEO， 主打 95% 天然植物有機成分的草本洗護系列 ARGELAN。 除了藥妝，松本清還引入日本時下最流行的零食、獨家聯名限定商品及日本藥品等，成為香港人日常掃貨的熱點。

品牌熱賣產品包括ARGELAN 緊緻煥彩高保濕爽膚水，產品集合植物的天然力量打造亮澤肌膚，含有補骨脂酚及密羅木萃取物，能鎖住肌膚中的水分，增強保濕力，令肌膚持久水潤。另有MQURE 分子修復護髮精華，含有5種頭髮修復複合胜肽分子的免沖洗配方，深層修復減少損傷，打造柔順光滑的頭髮。還有matsukiyo 天然純淨化妝棉，100%棉花製成的極致柔軟化妝棉。用於卸妝，護膚，濕敷等保養程序或卸除唇彩，指甲油等。此外，原來HITS DIFFERENT去牙漬牙膏都非常好賣，能有助去除牙漬，打造精緻亮白的牙齒，大家要留意喇。

松本清在銅鑼灣恆隆中心開設旗艦店，現時全港有19間分店，另有新店將在8月開幕。

/除了藥妝，松本清還引入日本時下最流行的零食、獨家聯名限定商品及日本藥品等。

/除了藥妝，松本清還引入日本時下最流行的零食、獨家聯名限定商品及日本藥品等。

5大熱賣

ARGELAN 緊緻煥彩高保濕爽膚水 售價$155

HITS DIFFERENT 去牙漬牙膏 售價$89

MQURE 分子修復護髮精華 售價$189.9

matsukiyo 彈力美肌眼膜及法令紋貼膜 售價$45

matsukiyo 天然純淨化妝棉 $15.3

文︰Angel 圖︰品牌提供