$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?

近日，社交平台Threads上掀起一陣「搭船熱潮」。有網民分享自己以只需$10的親民價錢，乘搭一趟紅磡渡輪遊船河的經歷，並附上在船尾甲板吹風曬太陽的照片，大讚感覺「極chill」。帖文隨即引起數百次轉載及熱烈討論，不少市民驚覺原來市區也隱藏着如此寫意的船程！

網民大讚紅磡$10遊船河體驗 「咁chill㗎咩！」

近日有網民在Threads發文驚嘆，乘坐紅磡渡輪的體驗極之舒適。

引發熱議的源頭，是有網民在Threads發文驚嘆：「原來宜家$10搭紅磡船咁chill㗎咩！」從帖文分享的相片可見，這艘渡輪有別於傳統的殘舊客船，外觀純白流線，新淨且充滿現代感。最吸引眼球的莫過於寬敞的船尾半露天甲板，不但環境乾淨企理，空間感亦十足。在風和日麗的天氣下，乘客可以悠閒地坐在甲板上吹着海風、享受溫暖的陽光，無遮擋地欣賞維港景致，整個環境給人一種遠離繁囂、猶如置身私人豪華遊艇般的極致放鬆感。

這份「極chill」體驗隨即引起數百次轉載。曾乘搭的網民紛紛大讚航程「真係好舒服又好安靜」、「好穩定，可以睇日落」、「搭船最鍾意出甲板」，甚至有人直言「遇到搭呢架會好開心」、「獨霸咗呢個船尾好正」。不過，亦有網民笑言大家「想搭要睇清楚係咪呢架船」，有乘客表示「上個禮拜坐過，但完全唔同款」。

紅磡「豪華渡輪」真身：全港首艘電動渡輪「新明珠39」

想以$10價錢享受這份舒適體驗，就必須遇上這艘「神級」新船。有熟悉航海的專頁在留言區為大家解開謎團，指出這艘令網民讚不絕口的靚船，其實是政府資助購買的新電動渡輪「新明珠39」。翻查資料，政府早前預留3.5億元推行電動渡輪先導試驗計劃，「新明珠39」正是由新渡輪營運的本港首艘電動渡輪。新船於2025年初已開始試行載客，主要行走北角至紅磡及北角至九龍城航線。

碳纖維海豚造型配備太陽能板 零排放設40個手機充電位

這艘耗資重本的新船大有來頭。其外觀採用首尾對稱的「海豚」造型，船身以碳纖維物料製造，比傳統渡輪輕約七成。它配備了360組高效能磷酸鐵鋰電池，由於是純粹電力驅動，航行時能做到零排放、沒有刺鼻柴油味，且震動大減，難怪網民一致認同環境極度寧靜。此外，甲板更配備太陽能板為船內照明供電。

設備方面，「新明珠39」可載客400人，除了提供冷氣，更設有行李架、單車架、輪椅停放區，以及多達40個手機充電裝置，極具人性化。不過，有網民就反映新船的冷氣感覺上較普通油船弱，夏天乘坐或會流汗。

想親身體驗這趟「市區隱世遊船河」？有網民溫馨提示「新明珠39唔係時時有」及「通常隔日行」，有內行網民就建議，出發前可先下載「Marine traffic」應用程式，搜尋其英文名「XIN MING ZHU XXXIX」，查看船隻當日是否有出海，以免撲空。此外，有網民透露原來該船亦可供租賃，「問過價，$25000可以租2個鐘」，為舉辦活動提供多一個消遣選擇。

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