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山東果農Threads賣桃感動網民！曝父母「全年無休」3大辛酸 港人購買支持：好脆好爽口

生活百科
更新時間：12:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-12 HKT

農民辛苦耕作一年，到了豐收季節本應值得高興，卻往往因供需失衡而慘遭「壓價」，導致心血血本無歸。最近，一名來自山東省蒙陰縣的內地網民在Threads上發文，透露父母世代務農，主要種植桃子、蘋果及板栗。然而，由於收購價被批發商刻意壓低，導致家境收入微薄，為了改善情況，她決定在Threads上發帖賣桃，並細數父母「全年無休」的3大務農辛酸。帖文隨即引起網民熱議，不少香港網民決定購買支持，並大讚桃子「好脆好爽口」，即看下文了解詳情。

山東果農Threads賣桃感動網民！曝父母「全年無休」3大辛酸

最近，一名來自山東省蒙陰縣的內地網民「桃太郎」在Threads上發文，以「我想分享一下農民的生活有多慘」為題，分享自己農民父母的日常生活。「桃太郎」稱，自己與父母生活在山東臨沂蒙陰縣，是著名的「中國蜜桃之鄉」，家族世世代代以種地為生，主要種植桃子、蘋果和板栗，「因為父母的收入就指望種地，所以他們的原則就是能種什麼就種什麼，希望多換點錢。」然而，真實的農民生活遠比想像中艱難，「農民的不容易更多的在於沒有安全感，他們付出的不比別人少，可得到的卻很少」，並分享父母「全年無休」的3大務農辛酸：

1. 全年無休

「桃太郎」表示，父母每天都必須不停勞作，「父母唯一的休息時間，就是大年初一。」從大年初二開始，他們就要立刻下地松土、撿樹枝、授粉、梳果、套袋、打藥、施肥。

到了夏天的桃子成熟期，父母每天凌晨3時起就要起床摘桃子，採收的桃子還要一箱箱搬運、擺放得整齊漂亮才更容易賣出；而秋天則需要採摘已成熟的蘋果、挖地瓜，同時冒著眼睛被刺傷的危險，在高空拍打板栗，並收割花生、玉米；到了冬天，父親需要外出打工賺外快，母親則留在家裏給果樹修剪樹枝，以及準備冬天的柴火，「一年365天，每天父母都要餵兩次羊和雞。」

2. 批發商「壓價」

每年的6月至9月是當地桃子的主要熟成與盛產期，然而「桃太郎」指出，當地種桃子的人雖多，但前來收購的批發商卻很少，「所以批發商給的價格特別低，一直壓榨老百姓。」且近三四年來，板栗的價格也一直往下跌。

3. 靠天吃飯

「桃太郎」直言，種地完全就是「靠天吃飯」，「雨水太多太少都不好，最怕的就是冰雹打傷果子。」每逢秋天，當花生和玉米成熟時，如果遇上一場大雨沒能及時收回家，農作物就會直接爛在泥地裏。

港人購買支持：好脆好爽口

「桃太郎」直言，由於批發商刻意壓低收購價，加上內地電商平台「內捲」競爭激烈，網上訂單寥寥可數，「我一到夏天賣桃子的時候就會為了提供銷量而發愁。」於是，他決定嘗試在Threads上發帖賣桃，希望能盡快為父母將桃子賣出。

帖文隨即引起網民熱議，大批網民留言表達同情與支持，「勞動人民真的很幸苦，付出多回報少」、「我想說我愛吃桃子，我要買」、「種地很辛苦很辛苦，糧食真的很便宜很便宜很便宜，現在一年的收成能保本都不錯了。」

當中更有不少香港網民主動詢問跨境訂購的方法：「寶，我是香港的朋友看見了想下單，可是快團團送不了香港。」最終，有港人成功購買，近日更有香港網民收到桃子後發文分享：「終於收到，一箱12個（屋企人先食咗2個），即刻切返2個一邊睇波一邊食。」更大讚桃子「好脆好爽口我好鍾意，然後個黃色桃好好好好食！」

圖片及資料來源：Threads@oh_chensanjin

文：Y

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