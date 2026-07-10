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百佳超市「易賞錢」長者優惠！樂悠咭入會即送奇異果 消費即減$2+送燕麥片

生活百科
更新時間：17:52 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:52 2026-07-10 HKT

百佳超市長者優惠｜為回饋社會，易賞錢特別為持樂悠咭的長者推出全新「樂賞會」長者優惠計劃。除了豐富的迎新禮物如新鮮奇異果外，會員每日拍咭更可賺取$2折扣，並享逢星期三專屬購物折扣，助老友記在百佳超級市場、屈臣氏及豐澤消費慳得更多！

百佳超市長者優惠！樂悠咭入會「易賞錢」即送奇異果

百佳超市長者優惠！樂悠咭入會「易賞錢」即送奇異果
百佳超市長者優惠！樂悠咭入會「易賞錢」即送奇異果

全新「樂賞會」為長者帶來全方位的日常消費著數。成功登記的老友記只需前往指定百佳、屈臣氏及豐澤門市內印有「樂賞站」標誌的拍咭機，輕拍八達通樂悠咭，即可輕鬆賺取$2折扣優惠。該優惠會自動存入咭內，並可於即日內在百佳旗下超市或屈臣氏購物滿$30時自動扣減。

此外，逢星期三更設有專屬「樂賞日」，會員於百佳購買佳之選、金御膳等指定自家品牌產品可享9折；於屈臣氏作任何消費享95折；在豐澤購買指定小家電及長者護理產品亦享95折，全面照顧長者生活所需。

拍咭再消費即減$2 額外送佳之選燕麥片

即日起至7月16日，百佳超級市場更推出限時迎新禮遇。長者只需到全港任何一間百佳門市，由收銀員協助綁定樂悠咭入會，即免費獲贈富含維他命C的紐西蘭金奇異果2個，無需任何消費。若於百佳進行任何消費，將額外隨機送「SELECT佳之選」高纖燕麥片（200克）一包。

百佳超市「易賞錢」長者優惠

  • 適用日期：即日起至7月16日（四）
  • 參加方法：長者只需帶同有效之樂悠咭前往全線百佳、屈臣氏或豐澤門市，向收銀處或客戶服務部職員要求綁定即可入會。

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

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