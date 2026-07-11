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李居明-何知歌仔你要識 看耳仔眼睛知家運｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-07-11 HKT
發佈時間：00:05 2026-07-11 HKT

上期向大家介紹家居風水的口訣，很多讀者都大呼過癮。只要你記熟那幾句，不論是幫人看還是看自己家，都已經有幾成功力。其實玄學世界裏，前人留下很多靈驗的口訣，特別是面相《何知歌》，八字都未需要看，只要一望面相，馬上知其家運。

對面不見耳，請問誰家子

如果有一個人坐在你面前，你從正面完全看不到他的耳朵，在相學上叫「對面不見耳」。看到這種相，你就要問問他究竟是哪一家人的孩子？因為這種耳相代表他的父母非常恩愛，家庭背景極好，絕對是一個非富即貴的後代。這是最快看出一個人出身好壞的方法。

相反地，如何看出一個人在14歲之前，父母感情不合、離異，甚至早逝呢？不需要排八字，看他有沒有「輪飛闊反」就知道。所謂「輪飛闊反」，就是耳廓骨外翻，代表他在14歲前，家運多阻滯，或家庭環境比較差，影響他性格叛逆、駁嘴駁舌。

如果你發現剛出生的嬰兒有這種耳相，意味着未來14年孩子的父母感情會亮起紅燈。中國相學就是這麼厲害，孩子一出生，立刻能預知未來的家庭和睦程度。

一年一度書展就要開幕，今年大師最新編寫的玄學作品《貓兒風水學》最令人期待。一書在手，你和貓兒建立了一個全方位的資訊。這是一本貓奴必看的書。
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耳朵變貼旺父母

所以，如果你身邊有朋友快要生產，記得提醒她：嬰兒一出生，無論耳朵貼不貼，都要經常用手輕輕幫寶寶往後掃一掃耳朵。因為初生嬰兒的耳骨還沒發育定型，這時候還可以微調修正。多幫他撥一撥，耳朵真的會變貼。而耳朵變貼，最大、最直接的益處，就是能讓父母親的感情變得更恩愛、更和諧。

相反地，我聽說最近內地流行一種歪風，很多女孩子為了讓臉看起來小一點，竟然用膠紙把耳朵往前貼，做成所謂的「精靈耳」或「兜風耳」。在傳統相學中，凡是兜風耳、棋子耳多代表不好運。現在世運有些混亂，大家千萬不要盲目跟風！

何知人家不及第？

古代人非常重視子孫能不能考中狀元。如果想知道一個考生，或者家裏的小朋友讀書好不好、能不能金榜題名，就要看他的眼睛。「何知人家不及第，眼中赤蜜如絲曳」，意思是如果眼白裏面布滿紅筋，是不利文昌。

要催旺文昌，最快而準的方法，其實是帶小朋友去問醫生，選擇一種適合他用的眼藥水。定時幫他滴一滴、消消炎。當眼睛沒有了紅筋，眼神變得清澈明亮，讀書也一定會變得更聰明、更專注。原來，幫孩子滴眼藥水也可以催旺文昌。除此之外，用水養四支富貴竹可以旺文昌，放在小朋友的書桌上，這也是最靈驗的旺文昌風水。

記住這幾句相學口訣，多留意身邊人的耳和眼，你也能成為半個相學大師！

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