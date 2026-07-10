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萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分

生活百科
更新時間：12:15 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-10 HKT

萬寧全場88折回歸！今個星期六（7月11日），萬寧再次推出極具吸引力的快閃優惠，門市及網店全場指定產品均可享無門檻88折，精選貨品更可疊加買二送一等折扣，絕對是精明消費者入手心水好物的大好時機。

萬寧全場88折 一日限定快閃優惠

萬寧全場88折 一日限定快閃優惠
萬寧全場88折 一日限定快閃優惠

萬寧全場88折優惠涵蓋多種類別的日常必需品，注重養生的朋友可以選購各款維持身體健康的腸胃保健食品及關節補充劑；愛美人士則不容錯過多款熱銷的美妝護膚精華；當然還有各種日常個人護理用品及生活百貨，一應俱全。

7.11萬寧88折優惠 門市/網店無門檻即減

消費者只需在7月11日（六）親臨香港指定萬寧門市，即可享有全場無門檻即減的88折快閃優惠。不僅如此，店內不少精選貨品更設有「買2送1」或「第2件半價」的驚喜筍價，這些推廣優惠可以與88折優惠疊加使用，以最划算的均價將商品帶回家。

若想安坐家中享受網購樂趣，只需於萬寧官方網店購買滿$288，並在結帳時輸入獨家優惠碼「26JULHH」，同樣可以享有全單88折優惠，輕鬆將貨品直送上門！

恒生信用卡簽賬額外賺yuu積分

除了單日限定的快閃88折外，萬寧更聯乘恒生信用卡推出為期數月的超值高額積分回贈。由即日起至2026年8月31日，消費者只需帶同已登記「萬寧購物激賞計劃」的恒生信用卡，於萬寧累積簽賬滿$1,000（每筆簽賬淨值金額最少為$500），即可賺額外高達10,000 yuu積分。

萬寧全場88折優惠

  • 門市優惠期限：7月11日
  • 網店優惠期限：7月11日12am-11:59pm
  • 主要條款及細則：88折優惠不適用於購買萬寧禮券、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品及換購品等。此推廣不可與yuu折扣日、enJoy Day、萬寧現金優惠券或其他大型優惠同時使用。詳細條款請參閱萬寧官方網站。

資料來源：Mannings 萬寧

同場加映：屈臣氏限時88折！門市全場無門檻即享優惠 再送高達$120優惠券

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