洗衣機用兩星期狂震走位？港人求助「震到好似想爆炸」 網民指做漏1步驟：最常出現嘅問題

洗衣機是每個家庭必備的電器之一，近日有港人在社交平台上發文，表示家中新買僅兩星期的洗衣機在開機後不斷劇烈震動，更「震到好似想爆炸」，無奈之下只能求助網民，「有無人有試過，知唔知點處理？」帖文引起網民熱議，有網民指是安裝時做漏1步驟導致，即看下文了解詳情。

洗衣機用兩星期狂震走位？港人求助「震到好似想爆炸」

近日，有網民在Threads上發文求助，表示家中洗衣機僅購買2星期，惟前幾天開機時，機身「狂震」不停，更不停撞擊旁邊的櫃子發出噪音。樓主原以為是洗衣機放置的地面不平整，「開頭我以為關我地（哋）下斜事啦，我就加咗好多紙皮係（喺）底，都搞唔掂。」後來，他再從淘寶購買洗衣機專用底座，結果依然無濟於事，「今日都係震，嗰種震唔係畫面見到咁小事，係震到部機好似想爆炸嗰隻，見到會有啲驚嗰種。」樓主因此懷疑是洗衣機出現故障，只好發文詢問：「有無人有試過，知唔知點處理？」

網民指做漏1步驟：最常出現嘅問題

帖文引起網民熱議，有網民指是安裝時沒有拆除避震螺絲（運送固定螺絲）所致，「無拆避震真係洗衣機最常出現嘅問題」、「背隻四粒避震無拆」、「洗衣機背後有4個螺絲未拆，未拆唔好再開機，個桶係咁撞4個螺絲，可以call恵而浦維修，我都用同一款機。」也有網民提醒，購買電器時切記要找專業人員安裝，「洗衣機一定要安排原廠安裝，你師傅唔識裝冇拆避震螺絲，未壞機算係咁。」

有網民則分享類似經驗，「我同你處境一様，我洗衣機上邊仲放碗碗碟碟， 當乾衣嘅程序開始，所有洗衣機上層嘅碗碗碟碟飛晒出嚟，連洗衣機都識行識走，嚇到個心都離埋。後來上網尋找原因，原來洗衣機背脊有幾粒避震需要拆掉，從此洗衣機乖乖又靜又可愛。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y



