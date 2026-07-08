長者慢速繳費引議！「交錢阿婆」憑一己之力癱瘓便利店？網民呻「神沙倒出嚟慢慢數」阻返工

在分秒必爭的都市生活中，上班族於繁忙時間往往追求極致的速度與效率。然而日前有網民在社交平台上大訴苦水，指有長者在便利店慢條斯理地處理繳費事宜，導致後方大排長龍，整間店鋪的運作「因一人而停擺」，無奈指：「一個交錢阿婆可以癱瘓成間7仔。」引來不少網民表示深有同感。

長者停擺便利店？ 「交錢阿婆」憑一己之力癱瘓收銀櫃位

日前，有網民在 Threads 平台上以「一個交錢阿可以癱瘓便利店」為題發文，抱怨有長者在便利店交費時動作慢條斯理，根據事主的描述，該名長者在櫃檯前繳費，但由於動作較慢，導致整間店鋪的運作「因一人而停擺」。而店員的處理方式亦令事主感到不滿。事主透露，當時「個收銀找完一疊有$20、$50、$100嘅銀紙，見到後面條隊勁長，佢都仲問阿婆要唔要數多次錢。」、「我覺得佢（收銀員）被人鬧都唔抵幫。」

網民列長者「慢速繳費7部曲」

有網民更在留言位置具體描繪長者在便利店的「慢速繳費7部曲」。該網民指出，長者起初通常會嘗試以八達通繳費，被職員拒絕後，會原地停頓半分鐘，並拋出一句：「上次都得」。接著，長者會開始緩慢地點算硬幣，數完卻往往發現仍欠缺數元，甚至忘記了紙幣的存放位置；經過一輪翻找後，才拿出隱藏的20元紙幣交予收銀員。

好不容易來到找續環節，當收銀員準備找回尾數（例如3.7元）時，長者會突然表示「我俾兩蚊你」，再慢慢從散銀包尋找2元硬幣以換取整數找續。完成付款後，長者必然要求收銀員將收據釘好，而此時收銀員往往會找不到釘書機，或剛好用盡釘書釘，進一步拖延時間。當後方顧客以為長者準備離開時，對方卻會再拿出一張全新的帳單要求繳費，令後方排隊的人深感絕望。事主更無奈表示，偶爾還會出現「爆珠」的終極情況，長者會拿出500元大鈔要求為八達通增值200元，即使卡內餘額已近千元，其目的純粹為「打散張$500紙」。

「神沙倒出嚟慢慢數」阻返工惹議：ATM都係咁

該帖文迅速成為網絡熱話，不少網民隨即分享類似遭遇，紛紛大吐苦水：「7仔用幾十個銀仔慢慢數交費」、「愛民邨日常，曾經見過全條隊都係等緊交費，結果我放低晒所有手上嘅嘢決定唔買」、「交錢唔係大問題，搵神沙、逐粒數，數完發覺原來唔夠俾，再拎張500出黎，找完錢眼濛又繼續數過，搞X足幾分鐘」、「最嬲唔係一個交錢阿婆，係一個交錢阿婆連續交5張單」、「真係，專登揀返工時間喺閘內7仔交，一次交幾張，慢慢數錢，數完又要釘單。」亦有人分享附近便利店職員的處理方法：「咁我屋企樓下間OK做得好好，朝早繁忙時間唔比人交錢，話人地趕住返工，叫佢晏少少先交」、「前日去OK買嘢，有個阿姐攞50蚊散銀出嚟增埴八達通，好彩個staff（職員）幫後面啲人埋單先」

除了在便利店，不少人不滿在繁忙時間時於公共交通工具、銀行被長者「阻路」：「仲有朝早返工返學繁忙時間推住車仔搭落樓+搭地鐵」、「啲阿婆好鍾意晨早流流阻住人返工，8點幾係地鐵站拖住部車仔慢慢行頂住條路」、「去ATM撳錢見到前面企咗個阿婆，即刻心知不妙。」不過亦有網民指出長者身體機能不及年輕人，動作緩慢是必然的，應互相體諒：「唔好嫌棄阿婆，但希望阿婆唔好係放工時間撘巴士。」

來源：Threads

文：M