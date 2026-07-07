大學生苦呻被迫供親妹讀書 與父爭執嘆「係咪家姐嘅責任？」 網民：絕對唔係義務

最近，有女大學生於社交平台發文，表示由中學時期開始，已被父母不時提醒日後需要「供阿妹讀書」，苦呻「大學未畢業已經就有壓力」，又透露已為此事跟家人多次爭執，無奈下決定在社交平台尋求更多意見，「家姐供養阿妹讀大學係咪家姐嘅責任？」詳情即看下文！

在學港女苦呻家人要求供親妹讀書：「其實唔供係咪唔正常？」

日前，有女大學生於Threads發文，問：「家姐供養阿妹讀大學係咪家姐嘅責任」、「有冇人屋企係需要供細佬妹讀書」。樓主透露，早由中學時期開始，已被父親灌輸要「供阿妹讀書」，「每一年都提醒我」，對此感到「好窒息」，大學未畢業已經就有壓力，坦言「其實唔供係咪唔正常？」

樓主又表示，就供養妹妹讀書的問題已與家人發生多次爭執，認為此責任不應由自己承擔，坦言：「如果冇錢點解要生多個？」而在執筆發文之際，樓主稱已再次因此事跟父親爭論，無奈表示：「咁依架我可以點做？書又未讀完，學費又要靠屋企人。」

網民力撐樓主「好好過好自己嘅生活」

關於兄姊應否供養弟妹讀書，不少網民都留言力撐樓主，認為此為父母的責任，「出於愛可以幫手，但絕對唔係義務同責任」、「你無責任，供養子女是父母責任、你不是懷疑自己」、「絕對唔係你嘅責任，你嘅責任只係要好好過好自己嘅生活」、「養育子女唔係你嘅責任，你估宜家60年代仲係長兄為父呀！」

有人則認為如家人面對財政壓力，建議考慮申請「Grant loan（政府大專學生貸款）」解決學費問題，「如果你屋企真係夠窮，應該可以申請grant去比學費，同再申請loan去俾個學費差額同埋生活費」、「而家讀書係有grant loan，阿老豆冇本事未叫阿妹申請grant loan囉」、「喺香港，只要成績夠，就一定申請到grant loan有書讀」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads