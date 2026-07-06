60歲失業男轉行揸的士！被裁3個月考保安失敗 1原因堅持賺「辛苦錢」獲網民力撐

在現今競爭激烈的職場環境中，中高齡人士求職往往面臨巨大挑戰。近日，一名年近60歲的港人在網上分享，自己被裁員後經歷了三個月的失業期，轉投保安行業亦未果，最終展開了職業司機的新生活。他為了生計咬緊牙關，引起不少網民關注。

年近60歲港人被裁員 欲轉行做保安失敗

有60歲港人近日在社交平台分享，決定轉投的士司機行業。 (資料圖片，非當事人)

事主在社交平台 Threads 上分享個人經歷，他表示自己在三個月前遭遇裁員，由於「年近60歲，職場上唔會有人請」，在尋找新工作時困難重重。在失業期間，他曾進修保安課程並投遞多份申請，本以為能順利轉行，卻始終「冇下文」。面對家中雖然沒有小朋友需要撫養，但仍有「有時些貸款」在身的經濟壓力，事主極需找到穩定的收入來源。

投身的士行業 慨嘆「困車廂十多小時係辛苦錢」

面對求職屢屢碰壁的困境，事主慶幸自己早前已考取了的士牌照，讓他得以靠駕駛的士賺取生活費。事主形容駕駛的士賺取的是「辛苦錢」，每天需要「困在車廂中十多小時。先至搵夠數」。根據事主的描述，他最初駕駛小路寶混能的士，每日成本包括「約租約570，氣約80至100」，這還未計算隧道費。為了減低成本及提高效率，事主表示「今日會轉揸純電紅旗」，指出其「租金平，但係可以換充電，約10分鐘」。總結事主對這份新工作及未來的期盼：他「希望可以搵到食」，並盼望能早日還完貸款。

網民留言支持：天無絕人之路

事件曝光後，在網上引起極大迴響，大批網民紛紛留言為事主打氣及表達共鳴。不少人被事主逆境自強的態度感動，送上真摯的祝福，反覆祝願他「出入平安，長做長有」及「加油！祝路上平安！」，並以「天無絕人之路」來勉勵他繼續努力。對於事主憂慮的生計問題，有網民分享身邊朋友的經驗以作鼓勵，指「我老友輕輕鬆鬆每個月都有三萬幾」，希望藉此為事主注下強心針。不過，亦有網民感嘆在現今社會謀生不易，直言「香港地搵錢真係好艱難」，並溫馨提醒事主成為職業司機後，「最緊要小心揸車，唔好害人害物」。

另一方面，事主的經歷亦引發網民對中高齡就業困境及行業現況的深度探討。有網民無奈指出，「而家揾工40歲都難」，更有留言附和指「真，60歲保安都難請」，認為以往保安行業是「中高齡轉跑道選擇」，如今卻面臨「比新移民搶埋」的激烈競爭，慨嘆這個年紀「搵工又嫌年紀大，真唔知可以點」。事主未雨綢繆的舉動甚至啟發了其他人，有網民表示「嚟緊甩P都想考的士牌」，亦有人坦言「我都考緊的士牌，當係一條後路」，反映不少市民對職業前景抱有危機感。

資料來源：Threads

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