空間改做家｜實惠Vs日本城 爆款好物解救蝸居

香港人對家品及日用品的要求，往往是將「高空間利用率」、「極致性價比」與「多功能實用性」完美結合的生活美學。而在眾多零售品牌中，能將這生活美學充分演繹的，就有實惠家居（Pricerite）及日本城（JHC），原來它們的熱銷爆款，都是離不開不佔空間的收納神器與日用品，且看這些產品如何幫大家改善生活空間吧！

百變層架 善用垂直空間

香港的居住空間向來以「寸金尺土」著稱，如何在有限的空間內營造出最舒適、最整潔且兼具美感的現代生活，成為了每位都市人日常面對的智慧挑戰。家具及家品零售商實惠（Pricerite）一直以空間智慧與高性價比的理念為賣點。

原來近期最受歡迎的五大熱賣產品，就包括了Mesh Mesh百變層架系列、SOHO NOVO水立方塑膠防塵透明收納箱系列、 易潔不黏鍋廚具系列、 NOVA 方形摺椅，以及SOHO NOVO 全棉毛巾系列。

面對廚房電器、浴室雜物或客廳陳列的立體儲物需求，單靠普通的櫃子往往無法充分利用垂直空間。Mesh百變層架系列正是空間擴容大師，這款層架精選耐用碳鋼打造，表面經過專業防銹置物塗層處理，即使在廚房油煙或浴室潮濕環境下使用，也能保持不易生鏽、不易褪色的狀態。該產品最受推崇的是其DIY 獨立組合概念，用家可以根據自己家中微波爐、電鍋或收納箱的實際高度，自由調節每層層架的高度，打造出貼身的收納空間。

另一熱賣產品是水立方透明收納箱系列，這亦關乎香港人善用空間的大原則，換季衣物、兒童玩具、生活雜物的整理常常讓人頭痛，而尋找物品時翻箱倒櫃更是浪費時間，此產品就是為解決這困擾而生的收納神器。

這5件產品是都市人用合理預算改善生活質素、實踐「小空間大智慧」的靈魂物件。如果大家也正計劃為自己的家居環境進行一番除舊迎新或精細整理，這經過市場考驗的熱銷好物，絕對值得入手。

5大熱賣產品

Mesh百變層架系列（套裝價 $159 起，優惠價再9折）

SOHO NOVO水立方塑膠防塵透明收納箱系列（優惠價$79.9起）

SOHO NOVO 易潔不黏鍋廚具系列（優惠價$49.9起）

NOVA 方形摺椅（優惠價$139）

SOHO NOVO 全棉毛巾（優惠價$6.9至$39.9）

少佔空間 高性價比日用品

日本城的核心定位是解決家居痛點，它不僅僅是出售家品與雜貨的店舖，更是市民日常生活密不可分的延伸空間，專門針對香港家庭的居住與生活習慣提供解決方案。原來品牌的5款熱賣產品涵蓋了個人衞生、家居收納、衣物清潔、環境除濕以及健康防護等範疇，而且價格極親民，難怪成為Hot Items。

大部分家庭的居住面積有限，這直接決定了香港人在購買日常用品時，對「空間佔用率」有着極高要求。NAXOS 懸掛式袋裝面紙的爆紅，正是精準地解決了這個痛點。傳統的盒裝面紙必須佔用寶貴的檯面空間，而懸掛式設計能將平面空間壓力轉化為垂直的牆面空間，完美釋放狹窄的活動區域。KLEANN+ 洗衣球將原本體積龐大、沉重且佔地方的洗衣液、柔順劑、消毒劑「三合一」，濃縮成一盒小巧的洗衣球，為蝸居騰出了空間。這種空間友好型的產品，自然深得港人喜愛。

經過疫情後，香港人的公共衞生意識肯定加強了，SMILE 365 口罩憑藉「香港製造」，給予了港人極大的安全感。配合價格親民、質感厚實、無添加刺激成分的NAXOS 抗菌濕紙巾，正是外出時，不可或缺的恩物。

5大熱賣產品

KLEANN+ 櫻花香抗菌洗衣球 (72粒裝) $49.9

NAXOS 抗菌濕紙巾 (80片裝) $9

SMILE 365 白色獨立片裝防護口罩 $39.9

NAXOS 懸掛式袋裝面紙 $10

着數王炭吸濕器 $21.9