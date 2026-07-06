李居明-家居風水氣口談 落地大玻璃風水陷阱｜李居明大師會客室

風水學上，風水屋向來以「四正」為最佳，即宅形要四正、方位要四正。然而，很多新式建築為了追求設計感，往往犯了風水大忌。以下為大家公開兩個極為重要的風水秘訣。

門忌先見未能入

在香港，有一種奇怪的屋苑設計。比如你去探訪親友，從行人天橋上望過去，明明已看到其住宅，卻要轉一個大圈才能找到大門進入；又或者你駕車，遠遠就已經見到大廈，卻要繞一個大圈才能找到大門進入。這種風水代表甚麼呢？

這種「門先見未能入」的風水，代表財富無法立即入袋。研究發現，香港不少機構之所以經常無故破財，原因在此。所以，無論是買樓還是買寫字樓，必要確保先看到大門，且能直接抵達，財路自然暢順。

玄學電影《大運同行》揭示現代建築師盲目追求現代設計，顛覆了中國五千年的堪輿文化，引發了嚴重風水問題，大師提出改良方法，是一部難得的風水紀錄片。

大量採用落地玻璃門窗，足以令很多大型的機構或是中小公司陷入財政危機 ，乃不利風水的格局。

屋忌先見後門亭

某些豪宅的行車路設計，是開車經過時，先看到後門，卻看不到正門。為何此風水不好？因豪宅的後門通常是家傭外出買餸、或倒垃圾的出入口。而你卻先見後門，才入正門，這並不合理，你從來不會看到皇帝居住的地方或是寺廟，會讓人先見後門才進正門吧。正確的風水，必須要看到正門才見後門方為貴。

另有一種風水設計，正常普遍的大門都是在地面，但某些大廈很奇怪，就是要上幾層樓才是大門。或先要向下走幾層樓梯，才是大門入口。更有特別的是先穿過隔壁大廈的大門，才進入自己居住大廈的大門口，這代表即使有財神爺來找你，你也必須先讓給別人賺錢，餘下來才能輪到你！

落地玻璃窗無私隱

中國風水具有極高深的智慧，可惜現今的建築設計師許多都不會根據此理論，盲目崇尚非傳統的設計，特別是大量採用落地玻璃門窗，令住客毫無私隱可言。這種風水格局，足以令很多大型的機構或是中小公司陷入財政危機，甚至面臨倒閉厄運。

小友有親身經歷，見到對面的整幢大廈是全透明的落地大玻璃，從外面望過去，裏面的人看電視、吃東西，舉手投足都一目了然， 寫字樓或住屋用落地玻璃幕牆，乃風水界過去幾十年來最嚴重的錯誤。

窗戶勿在西南及西北方

謹記這個最重要又簡單的風水訣：西北方代表乾卦男主人， 西南方代表坤卦女主人。這兩個重要方位切忌開窗！若這兩個位置全用透明玻璃，代表家中的男女主人均會大破財，所有錢財將會像流水般洩漏。

補救方法是，是將這些位置的窗戶封閉，或長年拉上厚窗簾。但要留意，安置窗簾也只能挽救大約七成的財政損失，依然會有損失。

所以，很多地區一旦經濟出現問題，或有大型上市公司倒閉，明顯也是與該地的建築物風水格局有關。以術家過往數十年的風水經驗來看，每次審視出事機構的風水，全部都能一語中的、查究到位。大家在置業或選寫字樓時，務必引以為戒！