康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊

近年不少市民希望尋求工作時間較具彈性的兼職，以在空餘時間增加額外收入。康樂及文化事務署（康文署）近日展開新一輪招聘，開出「非公務員合約兼職帶位員」職位，時薪為70元。合約期為十二個月，對於正在尋找穩定兼職機會的人士而言，絕對值得關注。

康文署兼職帶位員時薪達$70 負責驗票/派場刊/人流管理

康文署兼職帶位員時薪達$70 負責驗票/派場刊/人流管理

根據招聘資料，「非公務員合約兼職帶位員」的獲聘者將會被派往「屯門大會堂」或「元朗劇院」工作。主要職責包括驗票、派發場刊及節目小冊子、帶位及人群管理工作，具體細則會由場地主管作詳細安排。

由於需要在劇院內工作，員工需在具備舞台音響及燈光效果、燈光較暗的環境下執行職務，並經常需要上落陡斜梯級及長時間站立或步行，所以獲聘帶位員需有一定的體力及環境適應力。同時，帶位員必須穿著制服當值，主動與在場人士保持溝通，協助觀眾就座並執行場館規則。

此外，因劇院節目的特殊性質，帶位員須不定時及輪班工作，當中包括星期六、日及公眾假期工作時間會因應實際節目而作安排，每更工作不少於三小時，並需要候命工作，部分情況下甚至可能須工作至凌晨，求職者在申請前應先衡量個人的時間分配。

中學學歷即可應徵康文署兼職帶位員

在學歷門檻方面，申請人必須在香港中學文憑考試（DSE）或中學會考（HKCEE）考獲五科第2級（或E級）或以上成績，當中必須包括中國語文科及英國語文科。此外，申請人亦必須在取得上述學歷後，具備最少兩年全職工作經驗。

語文能力上，職位要求員工能閱讀及書寫中、英文，操流利廣東話及英語，並懂普通話。若申請人本身已具備帶位員或相關工作經驗，將可獲優先考慮。

康文署「非公務員合約兼職帶位員」申請手續及截止日期