康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
更新時間：11:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-05 HKT
近年不少市民希望尋求工作時間較具彈性的兼職，以在空餘時間增加額外收入。康樂及文化事務署（康文署）近日展開新一輪招聘，開出「非公務員合約兼職帶位員」職位，時薪為70元。合約期為十二個月，對於正在尋找穩定兼職機會的人士而言，絕對值得關注。
康文署兼職帶位員時薪達$70 負責驗票/派場刊/人流管理
根據招聘資料，「非公務員合約兼職帶位員」的獲聘者將會被派往「屯門大會堂」或「元朗劇院」工作。主要職責包括驗票、派發場刊及節目小冊子、帶位及人群管理工作，具體細則會由場地主管作詳細安排。
由於需要在劇院內工作，員工需在具備舞台音響及燈光效果、燈光較暗的環境下執行職務，並經常需要上落陡斜梯級及長時間站立或步行，所以獲聘帶位員需有一定的體力及環境適應力。同時，帶位員必須穿著制服當值，主動與在場人士保持溝通，協助觀眾就座並執行場館規則。
此外，因劇院節目的特殊性質，帶位員須不定時及輪班工作，當中包括星期六、日及公眾假期工作時間會因應實際節目而作安排，每更工作不少於三小時，並需要候命工作，部分情況下甚至可能須工作至凌晨，求職者在申請前應先衡量個人的時間分配。
中學學歷即可應徵康文署兼職帶位員
在學歷門檻方面，申請人必須在香港中學文憑考試（DSE）或中學會考（HKCEE）考獲五科第2級（或E級）或以上成績，當中必須包括中國語文科及英國語文科。此外，申請人亦必須在取得上述學歷後，具備最少兩年全職工作經驗。
語文能力上，職位要求員工能閱讀及書寫中、英文，操流利廣東話及英語，並懂普通話。若申請人本身已具備帶位員或相關工作經驗，將可獲優先考慮。
康文署「非公務員合約兼職帶位員」申請手續及截止日期
- 截止日期與時間：必須於2026年7月10日5pm或之前遞交。
- 申請方法：透過公務員事務局的網上申請系統遞交申請。
- 文件要求（本地學歷）：持有本地學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績及證書副本。
- 文件要求（非本地學歷）：持有本港以外學歷的人士，須於2026年7月17日或之前，將相關證明文件副本電郵至指定部門（[email protected]）作核實。
- 結果通知：申請人如在截止申請日期後約十二至十四個星期內仍未獲邀參加面試，則可視作已落選。
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